Po drono incidento Leipcige Zelenskis siūlo Vokietijai paramą

F. Merzas, jo atstovo duomenimis, pokalbio metu patikino, kad Vokietija toliau tęs ryžtingą civilinę ir karinę paramą Ukrainai. Be to, kancleris informavo Ukrainos prezidentą apie Vokietijos institucijų išvadas dėl Rusijos atsakomybės už hibridinį išpuolį Leipcigo oro uoste.
V. Zelenskis tinkle „X“ teigė, kad Ukrainos ir Vokietijos derybininkai šiuo metu baigia rengti planuojamo dronų susitarimo tarp abiejų šalių tekstą. Jis esą suteiks Vokietijai ir Ukrainai „papildomų gynybos pajėgumų“. V. Zelenskis rašė, kad su F. Merzu aptarė susitarimo turinį ir galimą jo pasirašymo datą. Abu susitarė susitikti asmeniškai.
V. Zelenskis paskelbė, kad Ukraina dar šį mėnesį iš Vokietijos gaus naujos oro gynybos įrangos. Jis padėkojo F. Merzui už nuolatinę Vokietijos paramą ir jos lyderystę saugant Ukrainos žmones.
Antradienį Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl rugpjūčio 4 d. Leipcigo oro uoste surengto bandymo surengti išpuolį. Ten buvo aptiktas dronas su sprogmenimis – netoli kelių Ukrainos krovininių lėktuvų. Berlynas kartu paskelbė, kad, be kita ko, uždarys Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namus Berlyne.
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