Piratai įsilaužė į „Spotify“ ir pavogė dešimtis milijonų įrašų

Grupė „Anna's Archives“ savo tinklaraštyje paskelbė spėjusi sukurti 86 mln. „Spotify“ valdomų muzikos įrašų ir 256 mln. įrašų metaduomenų atsargines kopijas – nukopijuoti bemaž visą šį katalogą, siekdama sukurti atvirą muzikos „saugojimo archyvą“.
Šis įsilaužimas, neturėsiantis jokio poveikio „Spotify“ paslaugos naudotojams, reiškia, kad teoriškai bet kas galėtų naudoti šiuos duomenis savo nemokamam muzikos archyvui kurti, nors praktiškai teisių turėtojai galėtų greitai imtis atitinkamų veiksmų.
„Spotify“ nustatė ir užblokavo piktavališkas vartotojų paskyras, kurios užsiiminėjo neteisėtu duomenų kopijavimu“, – nurodė Švedijos bendrovė pranešime, pažymėdama, jog „įdiegė naujas apsaugos priemones nuo tokio tipo išpuolių prieš autorių teises“.
„Nuo pat pirmos dienos kartu su atlikėjų bendruomene kovojame su piratavimu ir aktyviai bendradarbiaujame su partneriais, siekdami apsaugoti kūrėjus ir ginti jų teises“, – teigė „Spotify“.
