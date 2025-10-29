Kaip siaubo filme: kaukėta trijulė baugino namo gyventojus

Šiurpus incidentas fiksuotas spalio 14 d. apie 21.50 Aleksandrijos mieste, Virdžinijos valstijoje (JAV), skelbė „ABC 7 Chicago“.
Įraše matyti grėsminga trijulė, stovinti priekiniame kieme, – jie paeiliui spaudė durų skambutį ir beldė į duris.
„Arba jūs išeisite, arba mes įeisime“, – sakė vienas iš persirengėlių.
Vis dėlto, anot policijos, šis nejaukus incidentas tebuvo išdaiga, rašo WLJA.
Tiesa, aukos nė nenutuokė, kad tai buvo pokštas. Viena iš aukų, prieš iškviesdama policiją, paskambino savo broliui, kuris tada atvyko su ginklu, manydamas, kad vykdomas įsilaužimas.
Tyrėjai teigė, kad netrukus po to, kai tyrimas tapo viešas, išsiaiškino, kad kaukėta trijulė ir aukos yra pažįstami. Pareigūnai teigė, kad suaugusi moteris prisipažino padėjusi savo dviem sūnums ir sūnėnui surengti pokštą.
Policijos viršininkas Tarrickas McGuire'as teigė, kad incidentą filmavo dar du suaugusieji ir dar vienas vaikas. Iš viso, tyrėjų teigimu, dalyvavo keturi vaikai ir trys suaugusieji.
Policijos departamento teigimu, kaltinimai nebus pateikti, o įtariamieji nebus viešai įvardyti.
T. McGuire'as šį epizodą vadino „rimta moraline nesėkme“, o pokštas, anot jo, galėjo turėti mirtinų pasekmių.
Naujausi komentarai