Šis pranešimas paskelbtas po to, kai paaiškėjo, kad policija atlieka tyrimą dėl buvusio prezidento Jacobo Zuma (Jakobo Zumos) dukters, teigiančios, kad ji dalyvavo verbuojant vyrus prisijungti prie Rusijos samdinių Ukrainos kare.
Keturi asmenys, kurie ketvirtadienį ir penktadienį buvo sulaikyti OR Tambo oro uoste gavus pranešimą, pirmadienį turėjo būti pristatyti į teismą netoli Johanesburgo.
Policija įtaria, kad jie pažeidė PAR įstatymą, draudžiantį piliečiams be vyriausybės leidimo kariauti užsienio šalies kariuomenėje.
„Preliminarus tyrimas atskleidė, kad viena Pietų Afrikos Respublikos moteris, kaip įtariama, padėjo šiems asmenims keliauti ir verbuoti į Rusijos Federacijos kariuomenę“, - sakoma elitinio policijos padalinio HAWKS, kuris vadovauja tyrimui, pareiškime.
Praėjusią savaitę policija pareiškė, kad tiria įtarimus, jog J. Zuma dukra, savo tėvo partijos „Umkhonto we Sizwe“ (MK) parlamentarė, išviliojo 17 Pietų Afrikos vyrų į Rusiją „kovoti Ukrainos kare be jų žinios ar sutikimo“.
Paaiškėjus šiems teiginiams, moteris atsistatydino iš parlamento.
Kyjivo duomenimis, į Rusijos kariuomenę įstojo 1426 piliečiai iš 36 Afrikos šalių, nors tikrasis užsienio kovotojų skaičius gali būti daug didesnis.
Be vyrų fronto linijoje, keli tarptautinės žiniasklaidos tyrimai atskleidė, kad Afrikos moterims buvo siūlomi patrauklūs kontraktai dirbti Rusijos gamyklose, gaminančiose dronus, ypač centrinėje Tatarstano srityje.
Naujausi komentarai