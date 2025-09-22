 „Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“

„Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“

2025-09-22 16:27
BNS inf.

JAV farmacijos milžinė „Pfizer“ įsigis vaistų nuo nutukimo ir širdies ligų gamintoją „Metsera“ už 4,9 mlrd. JAV dolerių (4,17 mlrd. eurų), pirmadienį pranešė abi bendrovės.

„Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“ / Scanpix nuotr.

Šiuo sandoriu „Pfizer“ siekia išplėsti savo produktų asortimentą ir įžengti į milžinišką bei toliau augančią vaistų nuo nutukimo rinką.

„Nutukimas yra didelė ir auganti sritis, su kuria susiję daugiau nei 200 sveikatos sutrikimų“, – pareiškime pažymėjo „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla (Albertas Burla).

„Siūlomas „Metsera“ įsigijimas atitinka mūsų siekį nukreipti investicijas į didžiausią poveikį turinčias galimybes ir paskatinti „Pfizer“ žengti į šią svarbią terapinę sritį“, – pridūrė jis.

Pagal sandorio sąlygas, „Pfizer“ už „Metsera“ sumokės po 47,5 JAV dolerio už paprastąją akciją, o sandoris turėtų būti užbaigtas šių metų paskutinį ketvirtį.

Farmacijos bendrovės į vaistų nuo nutukimo ir diabeto verslą siekia patekti po danų bendrovės „Novo Nordisk“ vaistų „Ozempic“ bei „Wegovy“ ir JAV milžinės „Eli Lilly“ vaisto „Zepbound“ sėkmės.

