Perpildė kantrybės taurę: čia – ne Amerika!

Būtent tokia patirtis perpildė vieno australo kantrybės taurę ir įžiebė aštrias diskusijas apie šalyje plintančią amerikietišką arbatpinigių kultūrą, rašo „Daily Mail“.
„Už ką? Aš net nesikalbėjau su žmogumi! Pats užsisakau ir pats eisiu pasiimti maisto“, – internete liejo apmaudą vyras.
Jo teigimu, ši tendencija peržengė ribas – arbatpinigių neseniai paprašė net autoserviso kortelių skaitytuvas.
Visada maniau, jog mūsų darbuotojai gauna orią algą, kad netaptume JAV.
„Visada maniau, jog mūsų darbuotojai gauna orią algą, kad netaptume JAV“, – toliau piktinosi australas.
Pats prašymas palikti arbatpinigių šalyje nėra draudžiamas, jei klientas gali jų atsisakyti.
Vis dėlto lankytojai jaučia moralinį spaudimą, o patys darbuotojai atskleidžia, jog pasitaiko, kad skaitmeniniu būdu pervesti pinigai nusėda ne personalo, o verslo savininkų kišenėse.
Daugiau nei 30 metų patirtį mokėjimų sistemų srityje turintis profesorius Steve’as Worthingtonas tokią praktiką pavadino itin įžūlia.
Tuo metu Australijoje veikiančios etiketo mokyklos įkūrėja Zarife Hardy ragino nepasiduoti: „Arbatpinigiai privalo likti laisvu pasirinkimu, o ne prievole. Lankytojai turėtų drąsiai spausti „be arbatpinigių“ ir nejausti jokios kaltės“.
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