Penkios ES šalys siekia išsiųsti prieglobsčio negavusius migrantus į „grąžinimo centrus“

Kopenhagai rengiant derybas dėl migrantų sulaikymo centrų ne Europoje kūrimo, šiai iniciatyvai pritarė Danija, Graikija, Austrija, Vokietija ir Nyderlandai.
„Tikimės apie Naujuosius metus pasiekti bendrą supratimą su šalimi partnere, nepriklausančia Europos Sąjungai“, – sakė Danijos migracijos ministras Mortenas Bodskovas (Mortenas Bioskovas).
Šalis partnerė nėra atskleidžiama, tačiau kaip galimos kandidatės įvardijamos Uganda ir Ruanda.
Atvykęs į susitikimą Graikijos migracijos ir prieglobsčio ministras Tanas Plevris (Thanos Plevris) pareiškė, kad tikslas yra pasiekti, jog „grąžinimo centras ne Europos Sąjungos šalyje pradėtų veikti iki 2027 metų“.
Anksčiau penktadienį Danija pareiškė, kad yra pasirengusi išsiųsti atmestus prieglobsčio prašytojus į tokius centrus iki 2027 metų pabaigos, o ne pradžios.
„Nesutinkame, kad Danijoje neteisėtai gyvenantys užsieniečiai būtų apdovanojami dėl mūsų sunkumų juos grąžinant“, – ankstesniame pareiškime teigė M. Bodskovas.
Birželį Europos Parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti migrantus ir leidžiančioms kurti „grąžinimo centrus“.
Šią idėją griežtai sukritikavo žmogaus teisių grupės.
Jungtinė Karalystė (JK) atsisakė planų deportuoti nelegalius migrantus į Ruandą, o Italijos valdomi migrantų apdorojimo centrai Albanijoje susidūrė su teisiniais iššūkiais ir lėtu procesu.
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