Pagalbos Gazai flotilė tęsia kelionę, Izraelį kaltina bauginimu

45 laivų flotilė, kurios laivais plaukia būrys aktyvistų ir politikų, tarp jų – švedė Greta Thunberg ir Nelsono Mandelos anūkas Mandla Mandela, praėjusį mėnesį išplaukė iš Ispanijos, siekdama įveikti Gazos Ruožo, kuriame, JT teigimu, siaučia badas, blokadą.
„Anksti ryte Izraelio okupacinės karinės jūrų pajėgos prieš „Pasaulinę sumudo flotilę“ pradėjo bauginimo operaciją“, – sakoma organizatorių pareiškime, išplatintame, kai laivai priartėjo prie Egipto vandenų, kuriuose buvo sustabdytos visos pirmiau išplaukusios flotilės.
Išplaukusi iš Ispanijos, flotilė dešimčiai dienų sustojo Tunise, o rugsėjo 15 d. kelionę tęsė toliau.
Aplink vieną iš pagrindinių flotilės laivų „Alma“ „keletą minučių agresyviai sukosi Izraelio karo laivas“, – teigiama grupės, kurios pavadinimas arabų kalba reiškia „tvirtybė“, pranešime.
„Netrukus tas pats karinis laivas nusitaikė į laivą „Sirius“ ir ilgą laiką jį panašiai persekiojo, kol galiausiai nuplaukė“, – pridūrė flotilės organizatoriai.
Laivu „Sirius“ plaukianti Prancūzijos įstatymų leidėja Marie Mesmeur ir radikalios kairiųjų partijos LFI naujienų agentūrai AFP sakė, kad matė mažiausiai du neatpažintus laivus, iš kurių vienas buvo „labai, labai arti“.
Taip pat buvo „karinis patrulinis laivas su didžiuliu į mus nukreiptu prožektoriumi“, – pasakojo ji ir paaiškino, kad incidento metu neveikė laivo radaras ir interneto ryšys.
Kitame platformoje „X“ paskelbtame pareiškime flotilė teigė, kad ji išlieka „budri, nes įplaukia į teritoriją, kurioje buvo sulaikytos ir (arba) užpultos ankstesnės flotilės“.
Birželį ir liepą Izraelis jau du kartus užkirto kelią aktyvistų bandymams laivais pristatyti pagalbą į Gazą.
Birželio mėnesį Izraelio pajėgos už 185 km į vakarus nuo Gazos Ruožo sulaikė burlaivį „Madleen“ ir 12 juo plaukusių aktyvistų, tarp kurių buvo ir G. Thunberg.
5.30 val. Grinvičo laiku „Pasaulinė sumudo flotilė“ paskelbė, kad yra Viduržemio jūroje į šiaurę nuo Egipto pakrantės ir artėja prie ją nuo Palestinos teritorijos skiriančios 120 jūrmylių (maždaug 220 km) žymos.
„Mes plaukiame toliau ir Izraelio grasinimai ir bauginimo taktika mūsų kelionės nesustabdys“, – platformoje „X“ paskelbtame pranešime pridūrė flotilė, kurioje taip pat plaukia Europos Parlamento narė iš Prancūzijos ir Palestinos Rima Hassan ir buvusi Barselonos merė Ada Colau.
