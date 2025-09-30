Izraelis: pagalbos Gazai flotilė yra susijusi su „Hamas“

„Gazos Ruože aptikti ir pirmą kartą atskleidžiami „Hamas“ dokumentai rodo tiesioginį flotilės vadovų ryšį su teroristine organizacija „Hamas“, – antradienį platformoje „X“ parašė Izraelio užsienio reikalų ministerija.
„Pasaulinė sumudo flotilė“, kurią sudaro apie 50 laivų, šiuo metu plaukia Gazos Ruožo link, siekdama pralaužti Izraelio vykdomą pakrantės teritorijos jūrų blokadą ir pristatyti humanitarinę pagalbą palestiniečiams.
Izraelio užsienio reikalų ministerija paaiškino, kad šiuose dokumentuose yra vadinamosios Užsienio Palestiniečių konferencijos (PCPA), kuri, jos teigimu, „veikia kaip „Hamas“ atstovybė užsienyje“ ir kurią ji sieja su šia flotile, narių sąrašas.
Ministerija pareiškė, kad šiame sąraše yra Zaheras Birawis – jos teigimu, „PCPA „Hamas“ sektoriaus Jungtinėje Karalystėje vadovas“ bei kelių per pastaruosius 15 metų į Gazos Ruožą vykusių flotilių organizatorius.
Ministerija paskelbė nuotrauką, kurioje, jos teigimu, Z. Birawis matyti stovintis už Švedijos pilietės Gretos Thunberg ir kitų flotilės aktyvistų nugarų. Anot Izraelio valdžios institucijų, kitoje nuotraukoje Z. Birawis stovi šalia buvusio „Hamas“ politinio sparno vadovo Ismailo Haniyeh, kurį Izraelis daugiau nei prieš metus nužudė nuotoliniu būdu valdomu sprogmeniu.
Nepriklausomą šios informacijos patikrinimą atlikti nebuvo galimybių. Flotile plaukiantys aktyvistai į prašymą pakomentuoti šiuos kaltinimus kol kas neatsakė.
