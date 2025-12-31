Buvusį Libano saugumo pareigūną galėjo pagrobti „Mossad“

Pasak šaltinio Libano teismų sistemoje, vykstantys tyrimai iki šiol parodė, jog A. Shukrą galėjo pagrobti Izraelio užsienio žvalgybos agentūra „Mossad“.
Libane šiuo klausimu nebuvo jokio oficialaus pareiškimo, o Izraelis įtarimų irgi nekomentavo.
Pasak šaltinių, ryšio duomenys ir stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad A. Shukras buvo įviliotas į susitikimą netoli rytinio Libano Zahlos miesto ir po to įsėdo į automobilį. Vėliau automobilis buvo pastebėtas Beiruto tarptautiniame oro uoste.
Manoma, kad su tuo susiję du asmenys – vienas iš jų, Švedijos pilietis, netrukus po to išvyko iš Libano.
Londone leidžiamas arabų laikraštis „Asharq Al Awsat“, remdamasis Libano saugumo ir teisminėmis institucijomis, pranešė apie „aukštos kokybės tyrimo išvadas, aiškiai priskyrusias bylą koordinuotai žvalgybos operacijai“.
Pasak Libano tyrėjų, A. Shukras bendravo su asmeniu, naudodamasis Švedijos telefono numeriu.
Manoma, kad A. Shukro brolis Hassanas yra susijęs su Izraelio oro pajėgų karininko Rono Arado byla. Jo lėktuvas buvo numuštas virš Pietų Libano 1986 m., jį sučiupo šiitų grupuotės „Amal“ kovotojai. Izraelis vis dar ieško informacijos apie R. Arado likimą.
„Amal“ lyderis Mustafa Dirani, įtariamas „pardavęs“ R. Aradą iraniečiams, buvo Izraelio pagrobtas iš savo namų 1994 metais. Jis buvo paleistas po 10 metų per kalinių mainus.
Libano laikraštis „L'Orient-Le Jour“ pranešė, kad įtariamasis A. Shukro byloje šeštadienį pats pasidavė policijai.
