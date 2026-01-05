 Orbanas: JAV operacija Venesueloje yra „naujo pasaulio fenomenas“

Orbanas: JAV operacija Venesueloje yra „naujo pasaulio fenomenas“

2026-01-05 19:17
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas JAV operaciją Venesueloje ir jos prezidento Nicolo Maduro sulaikymą pavadino „stipriu naujo pasaulio fenomenu“.

Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas / Reuters nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

 Jis tai vertinąs ne iš moralinės pozicijos, o tik žvelgdamas į tai, kas yra gerai Vengrijai, sakė V. Orbanas savo metinėje spaudos konferencijoje Budapešte.

„Vengrijai gera žinia yra tai, kad JAV perims Venesuelos naftos telkinių kontrolę ir taip sumažės naftos kaina pasaulio rinkoje“, – kalbėjo V. Orbanas, Todėl Vengrija vienintelė iš ES šalių neparėmė ES užsienio politikos įgaliotinės Kajos Kallas pozicijos.

Joje ES diplomatijos vadovė, be kita ko, paragino gerbti tarptautinę teisę.

„Senosios pasaulio tvarkos tarptautinė teisė, pavadinkime ją „liberalia pasaulio tvarka“, nebegalioja“, – pareiškė V. Orbanas.

Naujaisiais metais Vengrijoje vyks parlamento rinkimai, per kuriuos dešiniojo populisto premjero „Fidesz“ partija po 16 metų gali prarasti valdžią. Dideli šansai nugalėti prognozuojami Peteriui Magyarui iš „Tisza“ partijos.

Remiantis nuomonių apklausomis, „Tisza“ partija jau kelis mėnesius smarkiai lenkia „Fidesz“.

 

 

Šiame straipsnyje:
Viktoras Orbanas
Venesuela
JAV operacija Venesueloje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų