NYT: Ukraina kariniuose pirkimuose 2024 metais prarado apie 1,2 mlrd. dolerių

Audito metu nustatyta, kad septyni iš 10 didžiausių Ukrainos karinių rangovų gavo naujų užsakymų, nepaisant ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo ir tyrimų dėl sukčiavimo ar korupcijos bylų, susijusių su vadovais.
Pavyzdžiui, viena valstybinė sprogmenų gamintoja kariuomenei atsiuntė 233 tūkst. nenaudojamų minosvaidžio sviedinių, tačiau vėliau gavo papildomų sutarčių.
Auditoriai taip pat nustatė atvejų, kai Ukraina už ginklus sumokėjo gerokai daugiau, nei siūlė kiti konkurso dalyviai.
Viename sandoryje dėl Turkijoje pagamintų raketų gamintojas siūlė jas parduoti tiesiogiai po maždaug 4 200 JAV dolerių (3,6 tūkst. eurų) už raketą, o du tarpininkai tą pačią prekę siūlė brangiau.
Ukraina sutartį sudarė su brangiausią pasiūlymą pateikusiu konkurso dalyviu – Čekijos gynybos grupės CSG dukterine įmone – už maždaug 5 100 JAV dolerių (4,4 tūkst. eurų) už raketą.
Auditoriai nerado jokio sprendimo pagrindimo, rašo NYT.
Kitos sutartys buvo sudarytos su įmonėmis, kurios nesugebėjo įrodyti galinčios tiekti ginklus, neturėjo reikiamų licencijų arba jau anksčiau neįvykdė ankstesnių sandorių. Auditoriai nustatė 18 tiekėjų, kurie gavo sutartis nepaisant ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo.
NYT asmeniškai nekaltino prezidento Volodymyro Zelenskio prisidėjus prie pažeidimų.
Naujausi komentarai