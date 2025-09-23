„Nvidia“ skelbia apie dideles investicijas į „OpenAI“

Tokios investicijos bus skirtos statyti naujus dirbtinio intelekto skaičiavimo centrus, kuriuose bus įdiegtos bendrovės „Nvidia“ kuriamos technologijos, bei aprūpinti juos elektros energija, paaiškino „Nvidia“.
Bendrovė yra pagrindinė mikroschemų sistemų, naudojamų dirbtinio intelekto programinei įrangai mokyti ir eksploatuoti, tiekėja.
Investicijos bus daromos palaipsniui, o pirmasis etapas turėtų būti pradėtas 2026 m. antroje pusėje ir jame bus naudojamos mikroschemų sistemos iš naujos bendrovės „Nvidia“ sukurtos platformos „Vera Rubin“.
2022 m. lapkritį pasirodžius platformai „ChatGPT“, dirbtinis intelektas sukėlė visuotinį ažiotažą. Ši programinė įranga per savaitę sulaukia apie 700 mln. aktyvių naudotojų, todėl yra plačiausiai naudojama DI platforma.
Bendrovės „Nvidia“ gaminamos mikroschemos tapo pagrindine dirbtinio intelekto kūrimo priemone, o didžiausi jo kūrėjai išleidžia milijardus, kad įrengtų ištisus skaičiavimo centrus.
Sudarydama susitarimą su bendrove „OpenAI“, „Nvidia“ su savo kuriamomis technologijomis taps būsimų jos skaičiavimo centrų pagrindu.
Naujausi komentarai