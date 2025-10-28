Nustėro: marinuotuose agurkuose – paracetamolis

Atrodytų, įprasti marinuoti agurkai. Tačiau, pasirodo, jų sudėtyje yra kai ko, ko įprastai į maisto produktus nededama – vaistų. Naujo tiekėjo iš Indijos marinuotų agurkų siuntą patikrinę Slovėnijos maisto saugos specialistai juose rado tai, ko nesitikėjo – paracetamolio – apie 30 miligramų kilogramui.
„Tai reiškia, kad norint suvartoti vidutinę tabletę, kurioje yra 500 miligramų paracetamolio, suaugusiam žmogui reikėtų suvartoti apie 17 kilogramų šių agurkų“, – šnekėjo farmacininkas Lobro Žiberna.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasak farmacininko, vidutinė paracetamolio dozė skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti – nuo 500 iki 1 000 miligramų.
„Didžiausia paros dozė yra 4 000 miligramų“, – teigė farmacininkas.
Tad tiesioginio pavojaus vartotojo sveikatai nėra.
„Tačiau nėra jokios priežasties, kodėl paracetamolis turėtų būti naudojamas maisto pramonėje. Čia tikrai yra rimtas taisyklių pažeidimas“, – kalbėjo L. Žiberna.
Priešingai nei pirmoji siunta, antroji agurkų siunta iš kito Indijos tiekėjo pasiekė lentynas.
„Nustatėme, kad paracetamolio koncentracija buvo 4,2 miligramo“, – sakė Maisto saugos administracijos vadovė Nadja Škrk.
Tad agurkus iš lentynų suskubta pašalinti. Maisto saugos specialistai taip pat paėmė kitų atsitiktinai parinktų to paties gamintojo produktų mėginius, kad patikrintų, ar tai, kad į produktus dedama paracetamolio, nėra įprasta praktika.
