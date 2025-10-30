 Neįprasta – marinuotuose agurkuose rasta paracetamolio

2025-10-30 05:00
Martas Kalendra (LNK)

Slovėnijos Maisto saugos specialistai, patikrinę iš Indijos įvežtų marinuotų agurkų, aptiko paracetamolio – apie 30 miligramų kilogramui.

Neįprasta – marinuotuose agurkuose rasta paracetamolio / Asociatyvi Pexels nuotr.

Anot farmacininko Lobra Žiberna, žmogus, norėdamas suvartoti vidutinę tabletę, kurioje yra 500 miligramų paracetamolio, turėtų suvalgyti 17 kilogramų tokių agurkų. Didžiausia suvartojamo paracetamolio paros dozė – 4 tūkstančiai miligramų.

„Nėra jokios priežasties, kodėl paracetamolis turėtų būti naudojamas maisto pramonėje. Tai tikrai yra rimtas taisyklių pažeidimas“, – aiškino farmacininkas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Nustačius, kad marinuotuose agurkuose, kurie pasiekė parduotuvių lentynas iš kito Indijos tiekėjo, taip pat yra paracetamolio, buvo suskubta pašalinti šią produktų partiją.

„Nustatėme, kad paracetamolio koncentracija buvo 4,2 miligramo“, – sakė Maisto saugos administracijos vadovė Nadja Škrk.

Maisto saugos specialistai nustatinėja, ar tokia šio gamintojo praktika yra įprasta.

