Nušalintam Pietų Korėjos prezidentui pateikti nauji kaltinimai

64 metų Yoonas kaltinamas bandymu išprovokuoti karinį konfliktą tarp Pietų ir Šiaurės Korėjų, slapta pasiunčiant dronus į Šiaurės Korėją ir taip siekiant legitimizuoti karinę padėtį, kurią jis paskelbė praėjusių metų pabaigoje.
Prokurorų teigimu, 2024 m. spalio mėnesį pasiuntus dronus, kartu į Šiaurės Korėją nutekėjo ir karinės paslaptys, nes aparatai sudužo netoli Pchenjano, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.
Konservatyvių pažiūrų politikas jau kelis mėnesius yra sulaikytas iki teismo ir jam pateikti kaltinimai dėl karinės padėties paskelbimo, o tarp jų yra ir valstybės išdavystė – nusikaltimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Gruodžio 3 d. Yoono įvykdytas dramatiškas veiksmas įstūmė šalį į gilią politinę krizę. Jis teisino šį žingsnį teigdamas, kad į kairiąją opoziciją infiltravosi komunistinės ir antivalstybinės jėgos, nors nepateikė jokių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti, ir sprendimas netrukus buvo atšauktas.
Dabar prezidentu tapo kairiųjų pažiūrų Lee Jae Myungas. Jis laimėjo pirmalaikius prezidento rinkimus birželio mėnesį, po to, kai Yoonas balandį buvo pašalintas iš pareigų.
