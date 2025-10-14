Nobelio ekonomikos premijos laureatas: DI reikia reguliuoti

Kanadiečio Peterio Howitto komentarai pasirodė tuo metu, kai pasaulyje auga susirūpinimas dėl DI poveikio žmonėms ir darbo rinkai.
Pirmadienį Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas pasirašė įstatymą, reglamentuojantį sąveiką su DI pokalbių robotais, nepaisydamas Baltųjų rūmų raginimų nereguliuoti šios technologijos. Tai pirmasis tokio pobūdžio įstatymas.
Pirmadienį premiją skiriantis komitetas paskelbė, kad šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko JAV dirbančiam olandui Joeliui Mokyrui, prancūzui Philippe'ui Aghionui ir kanadiečiui P. Howittui „už inovacijomis grindžiamo ekonomikos augimo paaiškinimą“.
Komiteto pranešime žiniasklaidai pabrėžiama, kad šių metų laureatai pademonstravo, kaip naujosios technologijos gali skatinti tvarų augimą.
Tačiau P. Howittas spaudos konferencijoje pažymėjo, kad dar reikia palaukti, kas taps DI lyderiu, pridurdamas, jog „nežinome, kokie bus kūrybinio naikinimo padariniai“.
„Akivaizdu, kad tai fantastiška technologija, turinti nuostabių galimybių. Taip pat akivaizdu, kad ji turi nuostabių galimybių sunaikinti kitas darbo vietas arba pakeisti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą. Ir viskas, ką galiu pasakyti, yra tai, kad tai yra konfliktas. Tai turės būti reguliuojama“, – sakė mokslininkas.
„Privačios paskatos nereguliuojamoje rinkoje tikrai neišspręs šio konflikto taip, kaip geriausia visuomenei, ir mes nežinome, kas iš to išeis“, – pareiškė jis.
79-erių Nobelio ekonomikos premijos laureatas pažymėjo, kad DI atsiradimas yra „didelis momentas žmonijos istorijoje“ ir palygino jį su kitais technologinių inovacijų laikotarpiais, pakeitusiais žmonių gyvenimą, pavyzdžiui, elektra.
Jis pridūrė, kad visos šios naujovės nebūtinai pakeičia darbo vietas, bet priešingai – jas pagerina.
„Kaip mes tai padarysime šį kartą? Norėčiau turėti konkrečių atsakymų, bet jų neturiu“, – sakė P. Howittas.
1992 metų straipsnyje Ph. Aghionas ir P. Howittas pristatė matematinį modelį tam, kas vadinama kūrybine destrukcija: kai į rinką patenka naujas ir geresnis produktas, įmonės, parduodančios senesnius produktus, pralaimi. Inovacija yra kažkas naujo ir todėl yra kūrybinga. Tačiau ji taip pat yra destruktyvi, nes įmonė, kurios technologija tampa pasenusi, yra nukonkuruojama.
„Nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų tyrimų, prisimenu, kaip 1987 metais Philippe'as pasakė, kad už tai gausime Nobelio premiją. Atsakiau: „Žinoma, žinoma, žinoma“, – sakė P. Howittas.
„Jis pasakė: „Ateis mūsų laikas. Ateis mūsų laikas“, ir dabar jis atėjo. Nuostabu“, – pridūrė Browno universiteto profesorius.
Naujausi komentarai