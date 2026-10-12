 Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas

Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas

2026-10-12 13:15
Marius Jakštas (ELTA)

2026 m. Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo JAV mokslininkai Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas tapo, pirmadienį paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas</span>
Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jiems premija skirta už „makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus“, skelbiama pareiškime.

Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.

Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų.

Kaip ir kitų Nobelio premijų, ekonomikos premijos piniginė vertė  šiemet siekia 12 mln. Švedijos kronų – milijonu daugiau nei ankstesniais metais. Tai atitinka kiek daugiau nei milijoną eurų.

Premija bus įteikta Stokholme gruodžio 10 d., Alfredo Nobelio mirties metinių dieną.

Šiais metais Nobelio premijos mini jubiliejų – pirmą kartą jos buvo įteiktos prieš 125 metus.

Šiame straipsnyje:
nobelio ekonomikos premija 2026

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų