Netoli Moldovos sostinės rastos drono nuolaužos

Apie tai rašo leidinys „European Pravda“, remdamasis Moldovos policijos informacija.
Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime, Moldovos sostinės priemiestyje.
Policija aiškinasi incidento aplinkybes.
Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužų, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą.
Apie tai rašo leidinys „European Pravda“, remdamasis Moldovos policijos informacija.
Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime, Moldovos sostinės priemiestyje.
Policija aiškinasi incidento aplinkybes.
Naujausi komentarai