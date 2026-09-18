 Netoli Moldovos sostinės rastos drono nuolaužos

Netoli Moldovos sostinės rastos drono nuolaužos

2026-09-18 18:21
BNS inf.

Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužų, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą.

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<span>Netoli Moldovos sostinės rastos drono nuolaužos</span>
Netoli Moldovos sostinės rastos drono nuolaužos / Scanpix nuotr.

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