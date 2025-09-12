Netanyahu pasirašė sutartį dėl planų statyti gyvenvietes Vakarų Krante

Sutartyje numatyta vadinamojoje E1 zonoje tarp Rytų Jeruzalės ir Maale Adumimo gyvenvietės, kuri laikoma vienu iš jautriausių Izraelio ir palestiniečių konflikto taškų, pastatyti maždaug 3 400 gyvenamųjų būstų.
„Jokios Palestinos valstybės nebus. Ši vieta priklauso mums“, – pareiškė B. Netanyahu, pasirašydamas susitarimą Izraelio Maale Adumimo gyvenvietėje Vakarų Krante.
Izraelio planavimo komitetas E1 zonos statybų planus patvirtino praėjusį mėnesį.
Vykdant statybas šioje vietoje, Vakarų Krantas būtų faktiškai padalytas į šiaurinę ir pietinę dalis. Dėl to būtų sunku sukurti vientisą būsimos Palestinos valstybės teritoriją.
Šie planai sulaukė itin griežtos tarptautinės bendruomenės kritikos.
Atsižvelgdamas į tarptautinį spaudimą, Izraelis pirmiau yra ne kartą atidėjęs E1 zonos plėtros planus.
Izraelio organizacijos „Peace Now“ teigimu, dviejų valstybių sambūviu grindžiamas sprendimas yra vienintelis, galintis užtikrinti Izraelio ateitį, o statybų planai užkirstų jam kelią.
„Kiekvienam nuosaikiam palestiniečiui, kuris vis dar tiki, kad konfliktas gali būti išspręstas taikiai, ši demonstratyvi pasirašymo ceremonija yra sąmoninga provokacija ir pareiškimas, kad Izraelis nesuinteresuotas taika“, – teigiama organizacijos „Peace Now“ pranešime.
