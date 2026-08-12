Nepaisant ukrainiečių smūgių, Rusijos ekonomikoje antrąjį ketvirtį užfiksuotas pagyvėjimas

Rusijos bendrasis vidaus produktas (BVP), sausio-kovo mėnesiais susitraukęs 0,2 proc., balandžio-birželio mėnesiais išaugo 1,3 proc., pranešė statistikos agentūra „Rosstat“.
Šis augimas viršijo Rusijos ekonomikos ministerijos prognozuotą 0,9 proc. rodiklį. 2025 m. antrąjį ketvirtį Rusijos ekonomika išaugo 1,1 proc.
„Antrojo ketvirčio augimą skatino stabili vidaus paklausa“, – teigiama ministerijos pranešime.
„Didėjantys augimo tempai, kurie buvo užfiksuoti jau kovo mėnesį, tęsiasi toliau, nepaisant besitęsiančio išorinio spaudimo ir tam tikrų sektorių apribojimų“, – sakė Rusijos ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas.
Pavasarį Ukraina pradėjo plataus masto dronų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, dėl kurių trečia pagal dydį pasaulio naftos gamintoja patyrė keletą savaičių trukusią degalų krizę.
Vasarą ukrainiečiai pradėjo atakuoti ir didžiausio Rusijos internetinio mažmenininko „Wildberries“ sandėlius, padarydama nuostolių ne tik pačiai įmonei, bet ir šimtams pardavėjų, kurie naudojasi šia prekybos platforma.
Penktais karo metais nekariniai Rusijos ekonomikos sektoriai patiria vis didesnį spaudimą, susidurdami su didelėmis skolinimosi išlaidomis, darbo jėgos trūkumu ir infliacija.
Rusijos centrinis bankas neseniai sumažino metinę BVP augimo prognozę iki 0-1 proc. Pirmiau buvo prognozuotas 0,4-1,3 proc. BVP augimas.
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(be temos)