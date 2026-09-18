 Naujoji Europos verslo kelionių žvaigždė

Naujoji Europos verslo kelionių žvaigždė

2026-09-18 22:38 kauno.diena.lt inf.

Šiuolaikinė komandiruotė nebėra tik maršrutas tarp oro uosto, viešbučio ir biuro. Greta spartaus belaidžio ryšio bei sklandžios logistikos šiandienos verslo keliautojai ieško vietos, kurioje laisvos valandos tarp susitikimų įgautų papildomą vertę. Būtent tai siūlo Lenkijos pietvakariuose įsikūręs Vroclavas, ambicingą inovacijų ekosistemą sėkmingai derinantis su dėmesiu gyvenimo kokybei.

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Autentika: Vroclavo svečius žavi istorinis miesto paveldas.
Autentika: Vroclavo svečius žavi istorinis miesto paveldas. / „Unsplash“ ir ovowroclaw.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Nusileidžia tik sostinei

Kaip rašo „EnVols“, Vroclavo virsmas pastaraisiais metais stebina net daug mačiusius ekonomikos ekspertus.

Šiandien čia dirba apie 78 tūkst. technologijų specialistų – pagal šį rodiklį miestas prie Odros upės nusileidžia tik sostinei Varšuvai ir tvirtai užima antrojo pagal dydį Lenkijos technologijų centro poziciją.

Daugiau nei 30 aukštųjų mokyklų ir per 100 tūkst. studentų užtikrina nuolatinį daugiakalbių, aukštos kvalifikacijos talentų srautą, kuris tampa reikšmingu faktoriumi tarptautiniams investuotojams.

Kartu keičiasi ir paties verslo profilis. Kadaise labiau su procesų perkėlimu bei paslaugų centrais sietas Vroclavas šiandien vilioja pažangiais mokslinių tyrimų ir plėtros (R&D) padaliniais, regioninėmis būstinėmis bei kompetencijų centrais.

Tad pasaulinės korporacijos čia investuoja nebe vien dėl konkurencingų kaštų, bet ir dėl inovacijų, kūrybinio potencialo bei aukštos darbuotojų kompetencijos.

Čia laikas netirpsta spūstyse

Nors Vroclavas pulsuoja globalia energija, dalykiniais reikalais atvykstančius žmones žavi jo ganėtinai kompaktiškas mastelis.

78 – maždaug tiek tūkst. technologijų specialistų dirba Vroclave.

Tiesioginiais skrydžiais su daugiau nei 60 Europos krypčių sujungto miesto nealina Europos megapoliams būdingas chaosas ir varginantis tempas.

Sutelktas, pėsčiomis gana lengvai apeinamas centras suteikia galimybę judėti itin patogiai, tad užuot ilgas valandas praleidus eismo spūstyse, daugiau laiko galima skirti pačiam miestui pažinti ir tyrinėti.

Rytinį susitikimą čia gali natūraliai pratęsti pietų pasivaikščiojimas žaliuojančiame J. Słowackio parke, o vakare – neįpareigojantis klaidžiojimas spalvingomis, istorija alsuojančiomis senamiesčio gatvelėmis.

Naujos kartos svetingumas

Prie kintančių keliautojų poreikių sparčiai taikosi ir Vroclavo viešbučių bei paslaugų sektorius.

Tokie futuristiniai projektai, kaip „OVO Wrocław“ kompleksas, po vienu stogu jungia aukščiausios klasės apgyvendinimą, modernias konferencijų erdves, sveikatingumo centrus, baseinus bei gurmaniškus restoranus.

Skulptūriškas: vandens lašą primenančio „OVO Wrocław“ pastato fasadas pagamintas iš balto koriano.
Skulptūriškas: vandens lašą primenančio „OVO Wrocław“ pastato fasadas pagamintas iš balto koriano. / „Unsplash“ ir ovowroclaw.com nuotr.

Įvairios paslaugos, kokybiškas maistas ir išskirtinė estetika čia nebėra papildomas priedas – tai tampa savaime suprantamu standartu.

Vroclavo svečiai netrunka patirti, kad miesto stiprybė slypi subtilioje pusiausvyroje: jis ambicingas, bet ne slegiantis; tarptautinis, bet išsaugojęs savitą lenkišką charakterį; efektyvus, tačiau išlaikęs žmogiškąją šilumą.

Ir verslo keliautojams, pavargusiems nuo beveidžių konferencijų salių ir miestų, kurie komandiruotėse tampa tik fonu, tai yra svarus argumentas.

„Unsplash“ ir ovowroclaw.com nuotr.

Harmonijos dvasia

Vroclavas tapo tikru atradimu sparčiai populiarėjančios „bleisure“ (angl. business + leisure – verslo ir poilsio derinimo) filosofijos gerbėjams. Čia apstu priežasčių likti keliomis dienomis ilgiau:

* Istorinis paveldas: Katedros sala (Ostrów Tumski) nukelia į seniausias miesto ištakas, o vakarais pasitinka gyva dujinių žibintų romantika.

* Modernizmo triumfas: UNESCO saugoma Šimtmečio salė (Hala Stulecia) liudija drąsias XX a. architektūros vizijas.

* Kultūrinis pulsas: muzikos mylėtojus traukia prestižinis Nacionalinis muzikos forumas, o dinamiška restoranų, kavinukių bei renginių scena leidžia pajusti autentišką, gyvą vietos ritmą.

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