Kinija pratęsė papildomų muitų JAV prekėms sustabdymą

Abu lyderiai spalio pabaigoje Pietų Korėjoje surengė derybas, kurios faktiškai metams pratęsė trapias paliaubas, apie kurias buvo paskelbta po pastaraisiais mėnesiais surengtų kelių prekybos derybų ratų.
Valstybės tarybos pranešime, kurį trečiadienį paskelbė Finansų ministerija, teigiama, kad „24 proc. muitai JAV prekėms bus sustabdyti vienerius metus, (ir) išliks 10 proc. muitai JAV prekėms“.
Apie importo muitų sustabdymą pranešta po to, kai per neseniai vykusias Kinijos ir JAV aukšto lygio konsultacijas prekybos ir ekonomikos klausimais šalims pavyko pasiekti susitarimą. Sustabdymas įsigalios lapkričio 10 dieną.
D. Trumpas antradienį oficialiai patvirtino susitarimą, pagal kurį Vašingtonas sumažins papildomus muitus Kinijos importui nuo 20 iki 10 proc.; jis taip pat įsigalios lapkričio 10-ąją.
Šiemet įtampa tarp didžiausių pasaulio ekonomikų smarkiai išaugo, Vašingtonui ir Pekinui įvedus muitus vienas kito produkcijai.
Vienu metu abiejų pusių taikomi muitai pasiekė triženklius skaičius, kas sutrikdė prekybą.
Nuo to laiko šalys yra sudariusios trapias paliaubas. Pastaraisiais mėnesiais aukščiausi ekonomikos pareigūnai kelis kartus susitiko deryboms, išaugus įtampai dėl eksporto kontrolės ir kitų klausimų.
Be pareiškimo dėl muitų, Kinija trečiadienį taip pat paskelbė keletą pareiškimų, kuriais sustabdė susijusias priemones, turinčias įtakos įvairiems sektoriams.
Viename iš jų Kinija pareiškė, kad „nutrauks papildomų muitų priemonių“, įvestų kovą tam tikriems JAV žemės ūkio produktams, taikymą.
Tokių veiksmų Kinija ėmėsi reaguodama į tai, kad D. Trumpas padvigubino papildomus muitus kiniškoms prekėms dėl fentanilio krizės. Nuo kitos savaitės jie vėl sieks 10 procentų.
