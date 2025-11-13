 NATO šalys atsisako pirkti „Boeing“ žvalgybos lėktuvų pajėgumams modernizuoti

2025-11-13 19:49
BNS inf.

NATO šalys ketvirtadienį nurodė, kad atsisakė planų pirkti JAV gamybos lėktuvus „Boeing“, kurie turėjo pakeisti senstančius žvalgybinės išankstinio perspėjimo ir kontrolės sistemos (AWACS) lėktuvus.

NATO šalys atsisako pirkti „Boeing“ žvalgybos lėktuvų pajėgumams modernizuoti / AFP nuotr.

2023 metais NATO paskelbė apie šešių naikintuvų „Boeing Wedgetail“ įsigijimą, kuris turėjo būti vienas didžiausių kada nors vykdytų bendrų Aljanso pirkimų, skirtų sustiprinti pajėgumus Rusijos grėsmės akivaizdoje.

Tačiau Nyderlandų gynybos ministerija pranešė, kad šešių NATO šalių konsorciumas nusprendė atsisakyti „Boeing“ įsigijimo planų po to, kai liepą iš projekto pasitraukė JAV.

Šis žingsnis atveria NATO galimybę įsigyti Europoje gaminamus orlaivius tuo metu, kai Vašingtono sąjungininkai siekia stiprinti vietinius gamintojus, išaugus abejonėms dėl JAV paramos.

Sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą sukėlė Europos sąjungininkų abejonių dėl tolesnės JAV paramos.

„JAV pasitraukimas rodo, kaip svarbu kuo daugiau investuoti į Europos pramonę“, – pareiškė Nyderlandų gynybos viceministras Gijsas Tuinmanas (Geisas Tuinmanas).

AWACS lėktuvai bus eksploatuojami iki 2035 metų.

Ketvirtadienį NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) pareiškė, kad dės visas pastangas, kad kuo greičiau būtų rasta alternatyva AWACS.

Naujuosius lėktuvus Aljansas eksploatuos centralizuotai, tikriausiai iš Geilenkircheno oro pajėgų bazės Vokietijoje. Surinkti žvalgybiniai duomenys bus prieinami visoms NATO narėms.

