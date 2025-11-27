 NATO generalinis sekretorius giria Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą Ukrainoje

2025-11-27 19:40
BNS inf.

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) ketvirtadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangas užbaigti karą Ukrainoje.

Markas Rutte
Markas Rutte / AP nuotr.

„Taikos procesas vėl įgavo didžiulę energiją, ir už tai noriu padėkoti JAV prezidentui Trumpui“, – žurnalistams M. Rutte.

Ketvirtadienį jis vieši Islandijoje, kur surengė derybas su šalies premjere  Kristrun Frostadottir (Kristrun Frostadoutir).

Praėjusią savaitę pasirodė D. Trumpo 28 punktų taikos planas dėl Ukrainos, kuris buvo plačiai vertinamas kaip palankus Maskvai, reikalaujant, kad Kyjivas padarytų didelių teritorinių nuolaidų ir įsipareigotų neprisijungti prie NATO.

Tačiau antradienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad planas buvo pakoreguotas, suderinus naujas sąlygas, kurios viešai dar nepaskelbtos.

Kremlius pareiškė, kad dalį atnaujinto plano vertina teigiamai, tačiau kiti punktai, jo nuomone, reikalauja tolesnių diskusijų.

Kitą savaitę JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) turėtų lankytis Maskvoje ir surengti derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Šiame straipsnyje:
Markas Rutte
karas Ukrainoje
Donaldas Trumpas

