Naftos kainos vėl artėja prie 100 JAV dolerių už barelį

Pasauliniu naftos kainų etalonu laikomos „Brent“ rūšies naftos lapkričio mėn. ateities sandorių kaina prekybos pradžioje buvo pakilusi daugiau kaip 1,1 proc. – iki 99,04 JAV dolerio už barelį. Anksčiau ji buvo pasiekusi 99,68 JAV dolerio.
„Brent“ nafta šiemet pabrango daugiau kaip 60 proc., o jos kaina pirmą kartą nuo liepos pabaigos artėja prie 100 JAV dolerių už barelį.
Konfliktui Artimuosiuose Rytuose išplitus į Raudonąją jūrą prie Saudo Arabijos, o prie įtampos rinkose prisidedant ir Rusijos karui prieš Ukrainą, perdirbti naftos produktai, pavyzdžiui, dyzelinas, brango dar sparčiau.
Po naujausių JAV smūgių gamtinių dujų kainos Europoje taip pat kilo ketvirtą prekybos dieną iš eilės.
Pastarosiomis dienomis JAV ir Irano kovos dėl Hormuzo sąsiaurio kontrolės dar labiau suintensyvėjo. Šis vandens kelias yra vienas pagrindinių naftos, suskystintų gamtinių dujų ir trąšų transportavimo maršrutų.
JAV kariuomenė pranešė sunaikinusi penkis Irano žalios naftos tanklaivius ir vieną jų nuskandinusi, taip atsakydama į Irano atakas prieš JAV karo laivą.
Irano Islamo revoliucinė gvardija (IRGC) pranešė iškart atsakiusi galingomis raketų atakomis prieš JAV sąjungininkę Jordaniją. Jordanijos valstybinės naujienų agentūros „Petra“ duomenimis, šalies ginkluotosios pajėgos perėmė 20 balistinių raketų.
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