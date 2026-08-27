Naftos kainos toliau traukia žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ketvirtadienio ryte smuko 0,67 proc. iki 87,24 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,71 proc. iki 81,64 JAV dolerio už barelį.
Nuo penktadienio abiejų rūšių naftos ateities sandorių kainos krito daugiau nei 8 procentais.
Tačiau analitikai įspėja, kad galimo Irano ir Omano susitarimo detalės tebėra neaiškios, įskaitant tai, ar už naudojimąsi šiuo vandens keliu bus imamas mokestis.
Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pareiškė, kad susitarė su Omanu dalytis bet kokiomis pajamomis, gautomis iš tranzito mokesčių Hormuzo sąsiauryje.
„Per derybas su Omanu buvo pasiekti tam tikri susitarimai dėl kiekvienos šalies dalies sąsiaurio vandenyse ir Irano bei Omano dalies iš jo gaunamų pajamų“, – pranešė gvardijos atstovas spaudai Hosseinas Mohebis (Hoseinas Mohebis) ir pridūrė, kad JAV „trukdo darbui“ siekiant galutinai sudaryti sandorį.
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