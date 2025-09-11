Muskas gali netekti turtingiausio žmogaus titulo

81-erių metų J. Ellisonas trečiadienį praturtėjo daugiau nei 100 mlrd. dolerių, mat kompanijai „Oracle“ paskelbus prognozes, kad, vykstant investicijų į dirbtinį intelektą bumui, jos pajamos turėtų smarkiai išaugti, beveik pusšimtį metų savo veiklą vykdančios įmonės akcijos staiga smarkiai pabrango.
Dėl to visa L. Ellisono turto vertė padidėjo iki 406 mlrd. JAV dolerių – tuo tarpu, remiantis žurnalo „Forbes“ sudaromu realaus laiko milijardierių indeksu, E. Musko turtas yra vertas maždaug 440 mlrd. dolerių.
Na, o pagal bendrovės „Bloomberg“ sudaromą turto indeksą L. Ellisonas netgi šiek-tiek pralenkė E. Muską ir atsidūrė pirmoje turtingiausių pasaulio žmonių sąrašo vietoje. Tokį skirtumą lemia skirtinga metodika, taikoma kai kuriems iš jų valdomų milžiniškų turtų įvertinti.
Lengviausiai įvertinamas E. Musko turimas turtas yra „Tesla“, kurios akcijų vertė 2025 m. dėl sumažėjusių pardavimų apimčių krito – tokią tendenciją iš dalies lėmė E. Musko palankumas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politiniams veikėjams.
Anksčiau šį mėnesį „Tesla“ pristatė pasiūlymą dėl E. Musko atlygio, kuris, jei bendrovė pasieks ambicingų tikslų, iki 2035 m. gali siekti 1 trilijoną JAV dolerių. Akcininkai dėl šio plano balsuos lapkričio mėnesį.
Ilgametis prezidento Donaldo Trumpo šalininkas L. Ellisonas turi daugiau nei 1,1 mlrd. kompanijos „Oracle“ akcijų, kurios sudaro daugiau nei 40 proc. jos nuosavo kapitalo, rodo bendrovės „S&P Capital IQ“ duomenys.
Kompanijos „Oracle“ generalinė direktorė Safra Catz ką tik pasibaigusį ketvirtį pavadino „stulbinančiu“, nes bendrovė pasirašė „keturias milijardines sutartis su trimis skirtingais klientais“.
„Oracle“ prognozavo, kad šiais finansiniais metais jos pajamos iš debesijos verslo išaugs 77 proc. ir pasieks 18 mlrd. JAV dolerių. Paskesniais metais šios pajamos turėtų augti iki 32 mlrd., 73 mlrd., 114 mlrd. ir 144 mlrd. dolerių.
Apie 16.30 val. Grinvičo laiku kompanijos „Oracle“ akcijos buvo pabrangusios apie 40 proc. ir vienos kaina siekė 338,00 JAV dolerius, o tai reiškia, kad jų visų rinkos vertė yra apie 950 mlrd. dolerių.
