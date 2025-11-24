Pradėjo su trenksmu, o išnyko tyliai: Musko ministerija nutraukė veiklą

„Pasak Personalo valdymo biuro (OPM) direktoriaus, vyriausybės efektyvumo departamentas (DOGE) buvo tyliai išformuotas, likus aštuoniems mėnesiams iki jo įgaliojimų pabaigos“, – teigiama pranešime.
JAV Personalo valdymo biuro (OPM) direktorius Scottas Kuporas pareiškė, kad DOGE – didelio masto iniciatyva sumažinti vyriausybės išlaidas, kuriai vadovavo milijardierius E. Muskas ir kuri dominavo pirmaisiais D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesiais – nebeegzistuoja, o daugumą departamento funkcijų perėmė OPM.
S. Kuporas pridūrė, kad departamentas nebėra „centralizuota įstaiga“. Buvo pažymėta, kad E. Musko bendradarbiavimas su D. Trumpo administracija susilaukė daug dėmesio dėl jam suteiktos galimybės dirbti vyriausybėje „specialiuoju patarėju“ ir įgyvendinti didelio masto vyriausybės išlaidų mažinimo priemones.
Kaip jau anksčiau pranešė „Ukrinform“, DOGE, vadovaujamas E. Musko, kelis mėnesius nuodugniai tikrino federalines sistemas ir milijonų piliečių asmens duomenis, prisidengdamas išlaidų švaistymo aptikimo tikslais, ir turėjo galimybę prieiti prie konkurentų komercinių paslapčių.
