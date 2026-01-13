Moldovos prezidentė sako, kad balsuotų už susijungimą su Rumunija

Proeuropietiškų pažiūrų prezidentė ne kartą įspėjo dėl Rusijos kišimosi į tarp Rumunijos ir Ukrainos įsiterpusios Moldovos reikalus.
Sekmadienį paskelbtame interviu britų tinklalaidei „The Rest is Politics“ M. Sandu sakė, kad mažai šaliai, tokiai kaip Moldova, darosi vis sunkiau išlikti demokratija, suverenia valstybe ir pasipriešinti Rusijai.
„Jei vyktų referendumas, aš balsuočiau už susijungimą su Rumunija“, – teigė M. Sandu.
Dauguma iš 2,4 mln. Moldovos gyventojų kalba rumuniškai.
Tačiau prezidentė pripažino apklausas rodant, kad šiandien nėra gyventojų daugumos, pritariančios Moldovos susijungimui su Rumunija.
Valdant M. Sandu, Kišiniovas pateikė paraišką dėl narystės ES. Šį siekį prezidentė interviu pavadino realistiškesniu.
Derybos dėl prisijungimo prie 27 valstybių bloko prasidėjo praėjusiais metais.
Su prezidentės biuru pirmadienį susisiekti nepavyko.
Jos partija rugsėjį užtikrintai laimėjo parlamento rinkimus, išlaikydama valstybę proeuropietiškame kelyje. Pati M. Sandu antrąjį mandatą iškovojo 2024 metais.
Nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Moldova ne kartą pranešė apie oro erdvės pažeidimus, kuomet jos teritorijoje nukrisdavo arba virš jos praskrisdavo dronai.
Tarpukariu Moldova buvo Rumunijos dalis, o per Antrąjį pasaulinį karą ją aneksavo Sovietų Sąjunga, 1991 metais Moldova paskelbė nepriklausomybę.
Naujausi komentarai