Klaida gyvenimo aprašyme ministrui kainavo postą

Neseniai buvo kilę ginčai dėl tariamai melagingos informacijos jo gyvenimo aprašyme.
„Šiandien atsistatydinau iš krašto apsaugos ministro pareigų“, – feisbuke sakė gynybos ministras Ionutas Mosteanu.
Jis pridūrė nenorintis, kad tokie ginčai atitrauktų NATO valstybės narės dėmesį nuo Rusijos grėsmės Europoje.
Nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje ne kartą rasta nukritusių dronų skeveldrų.
Bukareštas taip pat apkaltino Maskvą „hibridinėmis atakomis“, įskaitant kišimąsi į praėjusių metų prezidento rinkimus, kurie vėliau buvo anuliuoti.
