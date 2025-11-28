 Klaida gyvenimo aprašyme ministrui kainavo postą

2025-11-28 13:21
Rumunijos gynybos ministras penktadienį atsistatydino, pareiškęs, kad savo gyvenimo aprašyme padarė klaidą dėl universitetinio išsilavinimo.

Neseniai buvo kilę ginčai dėl tariamai melagingos informacijos jo gyvenimo aprašyme.

„Šiandien atsistatydinau iš krašto apsaugos ministro pareigų“, – feisbuke sakė gynybos ministras Ionutas Mosteanu.

Jis pridūrė nenorintis, kad tokie ginčai atitrauktų NATO valstybės narės dėmesį nuo Rusijos grėsmės Europoje.

Nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje ne kartą rasta nukritusių dronų skeveldrų.

Bukareštas taip pat apkaltino Maskvą „hibridinėmis atakomis“, įskaitant kišimąsi į praėjusių metų prezidento rinkimus, kurie vėliau buvo anuliuoti.

