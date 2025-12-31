Rumunija prisijungia prie PURL iniciatyvos ir skiria 50 mln. eurų Ukrainos gynybai

„Rumunijos vyriausybė nusprendė prisijungti prie šalių, prisidedančių prie Jungtinių Valstijų pasiūlymo dėl Ukrainos prioritetinių poreikių sąrašo programos (PURL), ir skiria 50 mln. eurų (...)“, – rašė ji.
Ministrė pridūrė, kad Rumunijos indėlis į PURL prisidės prie tvirtos taikos Ukrainoje, stiprinant jos pajėgumus.
„Rumunijos dalyvavimas Jungtinių Valstijų vadovaujamoje PURL programoje tiesiogiai prisideda prie regioninio saugumo stiprinimo ir visiškai atitinka Rumunijos įsipareigojimus NATO ir strateginei partnerystei su JAV“, – pažymėjo ministrė.
PURL yra bendra JAV ir NATO programa, kuri buvo inicijuota 2025 m., siekiant paspartinti labai svarbių amerikietiškų ginklų ir įrangos tiekimą Ukrainai. Šalys partnerės finansuoja pirkimus pagal Ukrainos prioritetų sąrašą ir koordinuoja savo įnašus per specialų NATO fondą. Tai leidžia greitai gauti reikalingas sistemas, pavyzdžiui, „Patriot“ ir HIMARS raketas tiesiai iš JAV sandėlių ir taip stiprinti Ukrainos gynybą.
