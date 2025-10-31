Moldovos premjeru paskirtas proeuropietiškas ekonomistas

Žinia apie 61-erių ekonomisto Alexandru Munteanu paskyrimą pasirodė po rugsėjo mėnesį vykusių parlamento rinkimų, kuriuose prezidentės Maios Sandu valdančioji Veiksmų ir solidarumo partija (PAS) įtikinamai nugalėjo Rusijai palankius varžovus ir gavo naują mandatą vykdyti Moldovos europinius užmojus.
„Turime unikalią galimybę tapti vyriausybe, kuri atves Moldovą į Europos Sąjungą“, – prieš balsavimą parlamente sakė A. Munteanu, kurį galiausiai palaikė 55 įstatymų leidėjai iš 101.
A. Munteanu vyriausybė turės įveikti didelius ekonominius sunkumus ir aukštą infliaciją – prie to daugiausia prisidėjo 2022 m. prasidėjusi Rusijos invazija į kaimyninę Ukrainą. Stojimas į ES gali užtrukti ne vienerius metus, o Moldova turės imtis reformų, pavyzdžiui, pertvarkyti savo teismų sistemą ir atnaujinti pasenusį energijos tinklą.
A. Munteanu, kuris apie 20 metų dirbo ne Moldovoje, įskaitant darbą Pasaulio Banke, ir kuris anksčiau nėra ėjęs politinių pareigų, savo vyriausybės prioritetais įvardijo „ES, taiką, augimą“.
