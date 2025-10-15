Į akiratį grįžęs Paluckas: jei nori pažaisti apkaltą – galime žaisti

Nuo tada, kai nebėra premjeras, G. Paluckas žurnalistų vengia.
„Pagal bendravimą, dalyvavimą Seimo veikloje, galima manyti, kad yra tam tikroje apmąstymų kryžkelėje“, – kalbėjo socialdemokratas, Seimo narys Remigijus Motuzas.
Paprastai į salę jis prasmunka šoniniais koridoriais. Tačiau Seimo nario pareiga atsakyti į klausimus niekur nedingo.
Pavyzdžiui, apie konservatorių jam rengiamą apkaltą.
„Ir ką? Nieko blogo nepadariau. Tai yra politinis žaidimas, o politinio žaidimo taisyklės – naudoti tuos instrumentus, kurie yra prieinami. Opozicija nori pažaisti apkaltą – galime žaisti“, – tvirtino buvęs premjeras.
„Kalbėkime faktais. Taip, politinė G. Palucko reputacija yra žlugusi, nes kilo labai daug abejonių dėl jo veiklos praeityje“, – komentavo Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Iš pradžių konservatorių lyderis žadėjo, kad gulinčio nespardys – mesti iš Seimo G. Palucko nebandys.
„Vis tiek yra žmogiški dalykai. Aišku, yra daug nuodėmių, bet yra ir žmogiški dalykai. Gulinčio tikrai neplanuojame spardyti. Nenoriu spardyti gulinčio žmogaus – yra šeima, vaikai. Dėsime tašką“, – kalbėjo konservatorių lyderis L. Kasčiūnas.
Po poros mėnesių gailestingumas jau išgaravo.
„Ten buvo klausimas, ar tomis dienomis pradėti. Sakiau, kad grįšime prie šito klausimo – tą reikia padaryti“, – pripažino politikas.
Neva ir taip ilgai delsė, o krūva klausimų vis dar neatsakyta.
„Tai – ryšys tarp politikos ir verslo – kiek žmogus, būdamas Seimo nariu, gali valdyti verslą“, – aiškino L. Kasčiūnas.
„Nieko iš to nebus. Jeigu ir iškels – jei yra teisiniai nusižengimai, tuo užsiima teisėsauga. Jei bus pažeidimų, jam vis tiek reikės atsakyti“, – komentavo socialdemokratas, Seimo narys Algirdas Sysas.
Parašus dėl G. Palucko apkaltos konservatoriai surinko rugpjūtį. Pasirašė ir liberalai, ir Agnė Širinskienė iš demokratų.
Norėjo, kad Seimas apkaltos imtųsi šią savaitę, bet iš valdančiųjų gavo bloką.
„Visi vienas kitą gelbėjame – gi empatiški žmonės. Nežinau, kaip čia buvo“, – kalbėjo A. Sysas.
„Manau, yra vilkinimas ir bandymas nustumti šitą klausimą“, – teigė L. Kasčiūnas.
Tad politiko rankose – vėl segtuvas su parašais, kad apkalta į darbotvarkę ketvirtadienį būtų įtraukta privaloma tvarka.
„Tiesą pasakius, net nesigilinau ir nesidomėjau, ką jie ten prirašė, teikiant savo apkaltą. Tuos atsakymus, kuriuos turėjau į klausimus, esu pateikęs. Daugiau žaisti ir šokti pagal opozicijos dūdelę nematau reikalo“, – pabrėžė G. Paluckas.
Anot opozicijos, politikas apkaltos nusipelnė, nes būdamas premjeru bei Seimo nariu rūpinosi ir savo įmonių reikalais.
Dar vadovaudamas Vyriausybei žadėjo perleisti įmonių akcijas teisininkams.
„Ne, nesu atsisakęs. Išnyko aplinkybės, kurios galimai, galbūt, sudarė prielaidas, jog būtų geriau atsisakyti. Bet akcijų turėjimas pagal įstatymą ir Konstituciją Seimo nariams nėra draudžiamas“, – aiškino G. Paluckas.
Turėti akcijas galima, tačiau dalyvauti įmonių veikloje – ne.
G. Paluckas įmonę „Garnis“ įsteigė būdamas Seimo nariu, o tapęs premjeru dar paskyrė ir direktorių.
Bendražygiai aiškina, kad už nuodėmes, jei tokių ir buvo, jau sumokėta.
„Pats atsistatydino, iš VTEK atėjo, kad nesupainiojo interesų. Be to, kai kurie neutralūs žmonės, rinkėjai, klausia – o tai ar atėjo atsakymai iš kitų institucijų?“, – komentavo R. Motuzas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
STT ir FNTT išvadų dar nėra.
„Daryti teisines išvadas, kurios suponuotų realų pagrindą apkaltai – per anksti“, – pažymėjo G. Nausėda.
Oponentai aiškina, kad tikslas – ne tik nubausti G. Palucką, bet ir kitus pamokyti.
„Tai prevencinė priemonė, kad politinės organizacijos, deleguodamos į pareigas žmones, įvertintų rizikas, o patys žmonės, priimdami atsakomybę, ją prisiimtų visa apimtimi“, – pabrėžė Liberalų sąjūdžio atstovas, Seimo narys Vitalijus Gailius.
„Vieni garbingai eina savo pareigas ir nebando kažko „makliavoti“, o kitus matom tokiose situacijose, kur bando vienu metu sėdėti ant dviejų kėdžių“, – komentavo demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovė, Seimo narė A. Širinskienė.
Toks balansavimas G. Paluckui kainavo premjero kėdę – griuvo Vyriausybė.
„Atgal nesidairau. Tik į priekį“, – trumpai atsakė jis.
