Miuncheno oro uostas antrą dieną iš eilės buvo priverstas stabdyti veiklą dėl pastebėtų dronų

Tai paveikė dešimtis skrydžių ir tūkstančius keleivių.
Danijos, Norvegijos ir Lenkijos oro uostai neseniai buvo sustabdę skrydžius dėl neatpažintų dronų, būta įsiveržimų į Estijos ir Rumunijos oro erdvę. Dėl to kaltinama Rusija, kuri atmeta šiuos kaltinimus.
Miuncheno oro uostas pareiškime teigė, kad penktadienį „nuo 21 val. 30 min. (vietos, 22 val. 30 min. Lietuvos laiku) oro eismas buvo apribotas dėl pastebėtų dronų, o vėliau (ribojimai) atšaukti“. Dėl to teko nukreipti 23 ir atšaukti 12 skrydžių į Miuncheną.
46 išvykimai iš oro uosto turėjo būti atšaukti arba atidėti iki šeštadienio, iš viso nukentėjo 6,5 tūkst. keleivių.
Policijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „patruliai (...) aplink šiaurinį ir pietinį kilimo ir tūpimo takus vienu metu patvirtino pastebėję du dronud“.
„Dronai nedelsdami pasitraukė, dar nespėjus jų atpažinti“, – pridūrė jis.
„Kaip ir praėjusią naktį, oro uostas, bendradarbiaudamas su oro linijomis, terminaluose skubiai aprūpino keleivius atsargomis. Buvo pastatytos sulankstomos lovos, antklodės, pristatyti gėrimai ir užkandžiai“, – pranešė oro uostas.
Oro uostas pranešė, kad šeštadienį nuo 7 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku palaipsniui atnaujins skrydžius, ir perspėjo, kad visą dieną bus vėlavimų.
