Ministrė: JAV invazija į Grenlandiją būtų išpuolis prieš visas NATO sąjungininkes

N. Nathanielsen Londone vykusioje spaudos konferencijoje sakė, kad JAV kariniai veiksmai reikštų teisinės valstybės principo žlugimą“, o Vakarų sąjungininkėms tektų „aiškintis, kokia yra ši nauja pasaulio tvarka“.
Paklausta, ar Grenlandija tikėtųsi NATO paramos invazijos atveju, ji nurodė negalinti atsakyti į šį klausimą, nes „jis leidžia manyti, kad vieną šalį pultų kita NATO partnerė, bet iš tikrųjų būtume puolami mes visi“.
N. Nathanielsen pridūrė, kad Grenlandija pasijuto „išduota“ dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų aneksuoti šią pusiau autonominę Danijos teritoriją.
„Mes manome, kad ši retorika yra įžeidžianti, kaip jau esame sakę daugybę kartų, bet kartu ir gluminanti, nes mes palaikėme idėją, jog Grenlandija yra Amerikos nacionalinių interesų dalis“, – teigė ji.
Jos vizitas Jungtinėje Karalystėje buvo surengtas Jungtinėms Valstijoms ir toliau grasinant perimti Grenlandiją, kuri, pasak D. Trumpo, yra gyvybiškai svarbi Amerikos nacionaliniam saugumui.
Pirmadienį vienas D. Trumpo Respublikonų partijos narys pristatė įstatymą, kuriame numatyta aneksuoti Grenlandiją ir paversti ją 51-ąja JAV valstija.
Danijos ir Grenlandijos užsienio reikalų ministrai trečiadienį turėtų lankytis Vašingtone ir ten susitikti su JAV viceprezidentu J. D. Vance‘u ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
Lina Linkevičiūtė (DPA)
