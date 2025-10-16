Merzas prašys ES iš įšaldytų Rusijos lėšų skirti paskolą Ukrainai

„Šios papildomos lėšos bus naudojamos tik karinei įrangai finansuoti, – parlamentui sakė F. Merzas. – Išmokėtos dalimis, jos užtikrintų Ukrainos karinį atsparumą ateinančiais metais.“
Paskolos būtų be palūkanų ir būtų grąžintos tik „Rusijai sumokėjus reparacijas“, pridūrė F. Merzas.
ES stengiasi rasti būdų, kaip padėti Kyjivui, Rusijos invazijai tęsiantis jau ketvirtus metus. Vašingtonas taip pat teigia, kad Europa turi dėti daugiau pastangų Ukrainos gynybos finansavimui.
ES nori pasinaudoti įšaldytomis Rusijos centrinio banko lėšomis, kurias daugiausia laiko Briuselyje įsikūrusi tarptautinė organizacija „Euroclear“.
Tačiau kelios ES vyriausybės jau seniai prieštarauja viso įšaldyto Rusijos turto panaudojimui, nerimaudamos, kad tai galėtų labiau pakenkti pasitikėjimui euru.
F. Merzas pareiškė, kad negalima pažeisti nuosavybės teisių ir keisti įšaldyto turto teisinio statuso.
Praėjusį mėnesį ES ambasadoriai aptarė sudėtingą Europos Komisijos (EK) pasiūlymą, pagal kurį ES skolintųsi lėšų iš „Euroclear“, kad galėtų suteikti paskolą Ukrainai.
Pagal šį pasiūlymą ES valstybės narės pačios grąžintų „Euroclear“ pinigus, jei Rusija vieną dieną susigrąžintų turtą nemokėdama reparacijų.