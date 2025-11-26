Merzas, Macronas ir Starmeris paskelbė bendrą pareiškimą

Kaip praneša agentūra „Ukrinform“, tai bendrame pareiškime, paskelbtame po lapkričio 25 d. vykusio virtualaus Norinčiųjų koalicijos susitikimo, pareiškė vadinamojo E3 formato lyderiai – Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Lyderiai išreiškė nepajudinamą paramą Ukrainai bei teisingai ir ilgalaikei taikai, kurios Ukrainos žmonės visiškai nusipelnė. Jie pasmerkė ankstesnę naktį surengtas mirtinas didelio masto Rusijos atakas, kurių metu buvo pataikyta į daugiabučius ir civilinę infrastruktūrą. Pareiškime sakoma, kad lyderiai pareiškė užuojautą nukentėjusiems žmonėms.
Jie pakartojo remiantys JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą, ir pabrėžė, jog bet koks sprendimas turi visapusiškai įtraukti Ukrainą, išsaugoti jos suverenitetą, atitikti Jungtinių Tautų Chartijos principus ir garantuoti jos ilgalaikį saugumą. Jie aiškiai akcentavo principą, kad sienos neturi būti keičiamos jėga. Tai tebėra vienas iš pagrindinių principų siekiant išsaugoti stabilumą ir taiką Europoje ir už jos ribų.
Lyderiai palankiai įvertino patikinimus, kad klausimai, susiję su Europos ir NATO interesais, bus aptariami atskirai, procese visapusiškai dalyvaujant Europos partneriams ir NATO sąjungininkams. Jie pabrėžė, kad greitas sprendimas dėl ilgalaikio finansavimo Ukrainai, taip pat ir panaudojant visą imobilizuoto Rusijos valstybės turto vertę, bus labai svarbus. Be to, jie akcentavo, kad teisinga ir ilgalaikė taika turės būti paremta tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis Ukrainai.
Remdamiesi per pastaruosius kelis mėnesius koalicijos atliktu darbu ir planavimu, lyderiai susitarė su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio paspartinti bendrą darbą su Vašingtonu, siekiant pažengti į priekį planuojant saugumo garantijas. Jie pavedė savo karinėms vadovybėms užbaigti bendrą planavimą šiuo tikslu.
Lyderiai taip pat dar kartą patvirtino esantys pasiryžę toliau didinti finansinę ir karinę paramą Ukrainai ir išlaikyti spaudimą Rusijai ir jos karo mašinai tol, kol Maskva atsisakys siekti teisingos ir ilgalaikės taikos.
E. Macronas, K. Starmeris ir F. Merzas lapkričio 25 d. drauge pirmininkavo virtualiam Norinčiųjų koalicijos susitikimui, kuriame dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, 35-ių koaliciją sudarančių valstybių lyderiai ir atstovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkė ir NATO generalinis sekretorius. Susitikime taip pat dalyvavo JAV valstybės sekretorius M. Rubio.
V. Zelenskis ir M. Rubio informavo dalyvius apie taikos derybas, kurios lapkričio 23 d. vyko Ženevoje.