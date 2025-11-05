Mero rinkimus laimėjęs Mamdani: politinėje tamsoje Niujorkas bus šviesa

„Šią politinės tamsos akimirką Niujorkas bus šviesa“, – po pergalės savo kalboje Niujorko Bruklino rajone sakė Z. Mamdani.
Naujai išrinktas Niujorko meras tiesiogiai kreipėsi į D. Trumpą, kurio administracija ėmėsi drastiškų priemonių prieš nelegaliai į šalį patekusius žmones.
„Niujorkas liks imigrantų miestu: miestu, kurį pastatė imigrantai, kurio variklis – imigrantai ir, nuo šios nakties, kuriam vadovauja imigrantas“, – sakė 34-metis Z. Mamdani, kuris su šeima iš Ugandos į JAV rytinės pakrantės metropolį persikėlė būdamas septynerių.
„Tad, prezidente Trumpai, įsimink mano žodžius: norėdamas sulaikyti bet kurį iš mūsų, turėsi prasibrauti pro mus visus“, – kalbėjo naujasis Niujorko meras.
Kairiųjų pažiūrų demokratas laimėjo mero rinkimus įveikęs buvusį demokratų valstijos gubernatorių Andrew Cuomo ir respublikoną Curtisą Sliwą. Galutinai patvirtinus rezultatus, Z. Mamdani taps pirmuoju musulmonu meru Niujorke.
Niujorkas yra ne tik vienas šalies (o ir viso pasaulio) kultūrinių ir ekonominių centrų, bet ir turi didelę politinę įtaką, nes jame gyvena apie 8 mln. žmonių.
Z. Mamdani pergalė kelia iššūkį nusistovėjusioms galios struktūroms JAV politikoje. 34-metis politikas aiškiai nutolsta nuo tradicinės Demokratų partijos centristinės linijos ir jau spėjo tapti politiniu D. Trumpo ir respublikonų taikiniu.
Rinkimų išvakarėse D. Trumpas pagrasino, kad Z. Mamdani laimėjus rinkimus, federalinis finansavimas bus sumažintas iki minimalaus lygio.
Savo rinkimų kampaniją Z. Mamdani daugiausiai finansavo iš smulkių aukų – tai sąmoningas signalas prieš didelių rėmėjų įtaką, dėl kurios jis kritikuoja tiek respublikonus, tiek demokratus. Rinkimų kovoje jį pirmiausiai rėmė jauni rinkėjau, profsąjungos ir daug žmonių su imigracijos istorija.
Naujausi komentarai