 Izraelio ministras išrinktąjį Niujorko merą pavadino „Hamas“ šalininku

Izraelio ministras išrinktąjį Niujorko merą pavadino „Hamas“ šalininku

2025-11-05 13:26
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Izraelio diasporos ministras trečiadienį Niujorko meru išrinktą kairiųjų pažiūrų Zohraną Mamdani pavadino „Hamas“ šalininku ir paragino miesto žydus po jo pergalės persikelti į Izraelį.

Izraelio ministras išrinktąjį Niujorko merą pavadino „Hamas“ šalininku
Izraelio ministras išrinktąjį Niujorko merą pavadino „Hamas“ šalininku / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Miestas, kuris kadaise buvo pasaulinės laisvės simbolis, perdavė savo raktus „Hamas“ šalininkui“, – platformoje „X“ rašė dešiniųjų pažiūrų diasporos ir kovos su antisemitizmu ministras Amichai Chikli.

Toliau jis teigė, kad Z. Mamdani pažiūros yra „netoli nuo tų džihado fanatikų, kurie prieš 25 metus nužudė tris tūkstančius šalies žmonių“, turėdamas omenyje 2001 m. rugsėjo 11-osios „Al Qaeda“ atakas Niujorke ir Vašingtone.

34 metų Z. Mamdani, kuris pažadėjo padaryti Niujorką prieinamesnį, taps pirmuoju miesto meru musulmonu, kai sausio mėnesį pradės eiti pareigas.

Pastaraisiais mėnesiais jis garsiai pasmerkė antisemitizmą ir islamofobiją, kurią pats patyrė. Z. Mamdani taip pat yra ilgametis Palestinos klausimo rėmėjas.

Dėl savo pozicijos Izraelio atžvilgiu, kurį yra pavadinęs „apartheido režimu“, o karą Gazos Ruože – „genocidu“ – jis užsitraukė kai kurių žydų bendruomenės narių pyktį.

„Niujorkas niekada nebebus toks pat, ypač žydų bendruomenei. Miestas atviromis akimis žengia į prarają, į kurią jau nugrimzdo Londonas, – pridūrė A. Chikli įraše „X“. – Kviečiu Niujorko žydus rimtai apsvarstyti galimybę savo naujus namus susikurti Izraelio žemėje.“

Lemiamą pergalę rinkimuose Z. Mamdani iškovojo nepaisant aršios verslo elito, konservatyvios žiniasklaidos komentatorių ir JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos dėl jo politikos bei musulmoniškų šaknų.

Antradienį D. Trumpas paskutinę minutę įsikišo į rinkimų eigą ir savo socialinės žiniasklaidos platformoje melagingai išvadino Z. Mamdani „žydų nekentėju“.

Šiame straipsnyje:
Amichai Chikli
Niujorkas
meras
Izraelis
Zohranas Mamdani

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų