Melanios skrybėlė ir Epsteino šmėkla: Trumpo vizito Britanijoje akcentai

Pateikiame penkis įsimintiniausius akcentus iš istorinio antrojo prezidento valstybinio vizito.
Zona be protestų
D. Trumpo kritikai, protestuodami prieš jo vizitą Londone ir Vindzore, mušė būgnus, skandavo ir mojavo plakatais.
Londone demonstracijoje dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių, kol Vindzoro pilyje, esančioje už 35 km, D. Trumpui buvo nutiestas raudonas kilimas.
Tačiau nebuvo daug šansų, kad prezidentas tai pastebės, kol jis mėgavosi pompastika ir paradinėmis iškilmėmis už pilies įtvirtinimų, o paskui sraigtasparniu išskrido į Čekersą, kur yra ministro pirmininko Keiro Starmerio užmiesčio rezidencija.
Visas vizitas buvo kruopščiai apgalvotas, kad būtų išvengta bet kokių pasirodymų viešumoje, kurie galėjo sukelti nepatogumų.
„Nepaprastas sūnus“
Karalius Karolis III trečiadienio vakaro pokylyje pagerbė, kaip jis pavadino, D. Trumpo „asmeninį įsipareigojimą“ siekti taikos pasaulyje.
Savo ruožtu D. Trumpas negailėjo pagyrų britams ir pavadino šį vizitą „vienu iš didžiausių garbės ženklų mano gyvenime“.
D. Trumpo motina užaugo Škotijoje, todėl prezidentui nuo seno JK užima ypatingą vietą jo širdyje.
Prezidentas pasveikino Karolį už tai, kad jis užaugino „nepaprastą sūnų“, sosto įpėdinį princą Williamą, kuriam D. Trumpas prognozavo „neįtikėtiną sėkmę ateityje“.
Kreipdamasis į Williamo žmoną Catherine, D. Trumpas pareiškė, kad ji „tokia švytinti, tokia sveika ir tokia graži“.
Velso princesė – su kuria, kaip pranešama, jis šnekėjosi didžiąją vakarienės dalį – šiuo metu sveiksta po kovos su vėžiu.
Melanios Trump skrybėlė
Violetinė skrybėlė, kurią pirmoji ponia Melania Trump dėvėjo atvykdama į Vindzorą, pakurstė kalbas.
Skrybėlės kraštas buvo toks platus, kad užstojo jai akis, ir dėl to buvo lyginama su baltos ir tamsiai mėlynos spalvos skrybėle, kuria ji pasirinko savo vyro inauguracijos proga.
Mados žinovai ir visuomenė svarstė, ką galėtų reikšti tokia skrybėlė, eteryje ir socialiniuose tinkluose, nors ir galiausiai nepajėgė to perprasti.
Kai kurie svarstė, kad M. Trump nenorėjo užgožti savo vyro, norėjo atrodyti paslaptinga arba tiesiog mėgsta dideles skrybėles.
Jeffrey Epsteino šešėlis
Vizito metu ne vienu atveju buvo galima justi lytinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino šešėlį.
Prieš pat prezidentui nusileidžiant JK, partizaninės kampanijos grupės „Led by Donkeys“ protestuotojai ant vieno iš pilies bokštų projektavo D. Trumpo ir J. Epsteino atvaizdus.
Tarp vaizdų buvo prezidento sulaikymo metu padaryta nuotrauka, J. Epsteino portretai, laikraščių antraštės ir filmuota medžiaga, kurioje abu vyrai kartu šoka.
Vietos policija sulaikė keturis vyrus, „įtariamus piktavališka komunikacija“, kurie buvo paleisti už užstatą, kol vyks tolesnis tyrimas.
D. Trumpui sunkiai sekasi nusikratyti istorijų apie ryšius su savo buvusiu draugu J. Epsteinu, kuris 2019 metais mirė kalėjime taip ir nesulaukęs teismo už lytinius nusikaltimus.
Į akiratį pateko ir kiti asmenys, įskaitant buvusį JK ambasadorių Jungtinėse Valstijose Peterį Mandelsoną, kurio glaudūs ryšiai su J. Epsteinu atsidūrė dėmesio centre praėjusią savaitę.
Likus kelioms dienoms iki vizito K. Starmeris buvo priverstas atleisti Leiboristų partijos senbuvį, o premjeras buvo smarkiai kritikuojamas už tai, kad jį paskyrė.
Išvengta kontroversijų
Nepaisant to, kad D. Trumpas garsėja nenuspėjamumu bendraudamas su užsienio lyderiais, pranešama, kad jis norėjo, jog šis vizitas būtų labiau pompastiškas nei kontroversiškas.
Šaltiniai teigė, kad prezidentas žinojo, jog K. Starmeris namuose patiria spaudimą dėl virtinės politinių klaidų, ir nenorėjo jam pridaryti problemų.
Vizito pabaigoje surengtoje spaudos konferencijoje jis pripažino esant nuomonių skirtumams dėl K. Starmerio pažado pripažinti Palestinos valstybę, tačiau pastebimai susilaikė nuo kelių klausimų, dėl kurių galėjo kilti nesutarimų su K. Starmeriu.
Trinties nebuvimas leido premjerui pasigirti, kad jųdviejų sudarytas milžiniškas technologijų partnerystės susitarimas yra „didžiausias tokio pobūdžio investicijų paketas Britanijos istorijoje".
Naujausi komentarai