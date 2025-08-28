 Meksika prašo JAV pasidalinti narkotikų barono turtais su varguoliais

2025-08-28 12:43
Jūras Barauskas (ELTA)

Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį paskelbė, kad prašys Jungtinių Valstijų pasidalyti 15 mlrd. dolerių, kuriuos ši šalis tikisi gauti iš nuteisto Meksikos narkotikų barono Ismaelio Zambados, su Meksikos vargšais.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum / Scanpix nuotr.

Pirmadienį Niujorko teisme vienas iš narkotikų kartelio „Sinaloa“ įkūrėjų I. Zambada pripažino savo kaltę dėl žmogžudystės ir prekybos narkotikais, ypač fentaniliu – stipria narkotine medžiaga, kurios perdozavę JAV kasmet miršta dešimtys tūkstančių žmonių.

Pripažindamas kaltę 77-erių metų vyras išvengė mirties bausmės, tačiau jam vis dar gresia įkalinimas iki gyvos galvos – toks nuosprendis turėtų būti paskelbtas per vėliau įvyksiantį teismo posėdį.

Iš pradžių savo kaltės nepripažinęs I. Zambada sutiko su 15 mlrd. JAV dolerių vertės neteisėtai gauto pelno konfiskacija.

Kalbėdama savo eilinėje rytinėje spaudos konferencijoje C. Sheinbaum sakė: „Jei Jungtinių Valstijų vyriausybė atgautų lėšas, mes prašytume, kad jos būtų perduotos Meksikai ir skirtos vargingiausiai gyvenantiems žmonėms“.

Po to, kai buvo sulaikytas I. Zambada, o prieš tai – kitas kartelio „Sinaloa“ įkūrėjas Joaquinas Guzmano pravarde „El Chapo“, šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Jungtinėse Valstijose, imta spėlioti, kad kartelio dienos gali būti suskaičiuotos.

Tačiau trečiadienį Meksikos saugumo sekretorius Omaras Garcia Harfuchas teigė, kad nors kai kurios kartelio grupuotės yra sumažėjusios, organizacijai dar toli gražu ne galas.

Šis kartelis, kurį Vašingtonas yra paskelbęs teroristine grupuote, laikomas didžiausia narkotikų prekybos organizacija pasaulyje.

Jis veikia abejose JAV ir Meksikos sienos pusėse.

Šiame straipsnyje:
Ismaelis Zambada
narkobarono turtai
meskika
JAV

