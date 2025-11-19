 Maskva vilioja Pekiną pusvelčiui parduodamomis dujomis

Maskva vilioja Pekiną pusvelčiui parduodamomis dujomis

2025-11-19 17:11
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rusijos suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekėja „Novatek“ jų kainas Kinijai nuo rugpjūčio sumažino 30-40 proc., siekdama paskatinti Kinijos importuotojas pirkti dujas iš sankcijų spaustuvuose atsidūrusio „Arctic LNG 2“ projekto, trečiadienį skelbia „Reuters“, remdamasi informuotais šaltiniais.

Maskva vilioja Pekiną pusvelčiui parduodamomis dujomis
Maskva vilioja Pekiną pusvelčiui parduodamomis dujomis / Scanpix nuotr.

Anot agentūros, tai leido projektui išeiti iš komercinės aklavietės, kurioje atsidūrė dėl griežtų JAV ir Europos sankcijų Rusijai dėl invazijos į Ukrainą.

„Novatek“, kurios pagrindiniai dalininkai yra keli artimiausi Vladimiro Putino sąjungininkai, nuo „Arctic LNG 2“ projekto eksploatavimo pradžios 2023-iųjų pabaigoje iki šių metų rugpjūčio nepardavė nė vieno krovinio, teigia „Reuters“.

Agentūros šaltiniai pažymi, kad Kinijos įmonių patraukimas atsakomybėn už sankcijų pažeidimus gali būti sudėtingas. Vašingtonui tik praėjusį mėnesį pasiekus trapias paliaubas prekybos kare su Pekinu, baudų pritaikymas gali pakenkti JAV planams sudaryti savo SGD tiekimo Kinijai sutartis.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Kinija
dujos

Naujausi komentarai

Komentarai

Ateitis
Rusai pigiai parduos dujas ,naftą ir metalus ,o europa pirks brangiai is jav ir kitur ,ko pasekoje jau dabr europietiska pramonė negali konkuruoti kainomis su kinija ,o ateity jos apskritai lauks krachas...tuo ir ,,pasidziaukme"
0
0
Visi komentarai (1)

