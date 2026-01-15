 Maskva teigia, kad Rusija nekelia jokios grėsmės Grenlandijai

2026-01-15 20:26
BNS inf.

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad įsitikinimas, kad ji kelia pavojų Grenlandijai tėra mitas, NATO šalims paskelbus apie karių dislokavimą autonominėje Danijos saloje dėl Maskvos ir Pekino keliamos grėsmės.

Grenlandija
Grenlandija / AFP nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą yra grasinęs perimti šios Arkties teritorijos kontrolę, kuri, pasak jo, yra būtina JAV nacionaliniam saugumui.

D. Trumpo planai dėl Grenlandijos išgąsdino Daniją ir sukėlė nerimą NATO – aljanso, kuris nuo Antrojo pasaulinio karo laikų buvo Vakarų saugumo pagrindas – Europos nariams.

Europos valstybės ketvirtadienį pradėjo dislokuoti karius saloje, vykdydamos, pasak Vokietijos, misiją, skirtą atremti Rusijos ir Kinijos grėsmes.

Dalis Danijos teritorijos „buvo įtraukta į Vašingtono savavališkai apibrėžtą JAV interesų sferą“, teigė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.

„Atsižvelgiant į tai, mitas apie kažkokią Rusijos grėsmę, kurį daugelį metų aktyviai skleidžia Danija ir kitos Europos Sąjungos bei NATO narės, yra ypač veidmainiškas“, – tvirtino ji.

Pastaraisiais metais tiek NATO, tiek Rusija sustiprino savo karinį buvimą Arktyje, nes tirpstantis jūros ledas atveria regioną tarptautinei laivybai ir gamtos išteklių kasybai.

D. Trumpas aiškiai pareiškė, kad Grenlandijos įsigijimas yra jo užsienio politikos prioritetas. Jis  taip pat pareiškė, kad jei JAV neužims Grenlandijos, tai padarys Rusija arba Kinija.

Danija perspėjo, kad bet koks bandymas užimti Grenlandiją jėga, reikštų NATO pabaigą.

Rusijos ambasada Belgijoje, kur taip pat yra įsikūrusi NATO būstinė, pareiškime pareiškė, kad bet kokie bandymai militarizuoti salą kelia didelį susirūpinimą. 

Šiame straipsnyje:
Rusija
Grenlandija
NATO

