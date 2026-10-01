Markas Rutte: Rusija nekelia neatidėliotinos grėsmės NATO teritorijai

Jis tai pareiškė komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, rašo lenkų portalas „TVP World“.
Pasak M. Rutte, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiųstame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš tris savaites, tris mėnesius ar prieš metus.
Rusija tame dokumente pareiškė, kad „panaudos visą savo arsenalą“, jei Vakarų aljansas bandys atkirsti šią teritoriją, kuri yra įsiterpusi tarp Lenkijos ir Lietuvos prie Baltijos jūros.
Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, jog kreipėsi į Aljansą, norėdama pareikšti nepasitenkinimą dėl „provokuojančių Šiaurės Atlanto Aljanso vadovybės ir NATO valstybių narių pareiškimų ir veiksmų Kaliningrado srities atžvilgiu“.
„Mes įspėjome, kad minėtas beatodairiškas ir neatsakingas elgesys smarkiai padidina tiesioginio ginkluoto konflikto su mūsų šalimi riziką“, – teigiama pirmadienį paskelbtame ambasados pareiškime.
„Mes pabrėžėme, kad Rusija turi reikiamų priemonių atremti bet kokią galimą agresiją ir yra pasirengusi panaudoti visą savo ginklų arsenalą savo teritorijai ginti, jeigu NATO šalys bandytų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios mūsų šalies dalies“, – pareiškė ambasada.
NATO atstovė spaudai Allison Hart (Alison Hart), komentuodama šį Rusijos raštą, pareiškė, kad Aljansas nusiuntė „atsakymą, kuriame pažymėjome, kad NATO yra gynybinis aljansas ir jokia mūsų veikla ar pratybos nekelia grėsmės jokiai Rusijos daliai“.
„Mes griežtai smerkiame grasinimą panaudoti jėgą, įskaitant bet kokią neatsakingą branduolinę retoriką. Raginame Rusiją nutraukti savo nepagrįstą karą Ukrainoje“, – pažymėjo atstovė.
Tuo metu M. Rutte trečiadienį pareiškė, kad NATO į tai sureagavo „gana ramiai“.
„Iš esmės mes pasakėme: „Ei, klausykite, mes esame gynybinis aljansas, todėl nutraukite branduolinius grasinimus“, – sakė jis transliuotojo „Euronews“ surengtame renginyje Briuselyje.
Jei Rusija norėtų imtis veiksmų prieš Suomiją, vieną iš Baltijos valstybių, Lenkiją ar bet kurią kitą NATO šalį, prieš tai vyktų karinių pajėgų telkimas, pridūrė M. Rutte.
Jis pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos ir toliau dalyvaus ginant Europą tiek įprastinėmis, tiek branduolinėmis priemonėmis.
Tuo metu NATO toliau darys tai, ką daro, tai yra, rems Ukrainą ir investuos į jos gynybą, sakė jis.
NATO generalinis sekretorius pridūrė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nėra suinteresuotas derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
„Tango šokamas dviese, – sakė jis. – Kalbant apie taikos susitarimą, kol kas neatrodo, kad Vladimiras Putinas būtų pasirengęs šokti tango.“
Naujausi komentarai