Marco Rubio pažadėjo Izraeliui „nepalaužiamą paramą“

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo ruožtu teigė, kad M. Rubio vizitas yra aiški žinia, jog JAV palaiko Izraelį.
„Gazos (Ruožo) gyventojai nusipelno geresnės ateities, tačiau ta geresnė ateitis negali prasidėti, kol nebus pašalinta organizacija „Hamas“, – žurnalistams Jeruzalėje sakė M. Rubio, stovėdamas šalia B. Netanyahu.
„Galite tikėtis mūsų tvirto palaikymo ir įsipareigojimo, kad tai būtų įgyvendinta“, – teigė jis.
B. Netanyahu, kuris gyrė prezidentą Donaldą Trumpą už paramą Izraeliui, sakė JAV valstybės sekretoriui, jog „šiandien jūsų buvimas čia yra aiški žinia, kad Amerika palaiko Izraelį“.
D. Trumpas „yra geriausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo Baltuosiuose rūmuose“, sakė jis bendroje spaudos konferencijoje po susitikimo su M. Rubio.
Valstybės sekretorius tvirtino, kad Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir kitų JAV sąjungininkių veiksmai siekiant pripažinti Palestinos valstybę drąsina „Hamas“ .
„Jie yra daugiausia simboliniai – jie neturi jokio poveikio, kad priartintų mus prie Palestinos valstybės atsiradimo. Vienintelis poveikis, kurį jie turi, yra tai, kad „Hamas“ jaučiasi labiau padrąsinta“, – sakė M. Rubio.
Jis teigė su B. Netanyahu aptarsiąs Izraelio planus užimti Gazos miestą, didžiausią urbanistinį centrą nuniokotoje teritorijoje, taip pat vyriausybės ketinimus aneksuoti dalį okupuotos Vakarų Kranto teritorijos, siekiant užkirsti kelią Palestinos valstybės sukūrimui.
M. Rubio sakė, kad D. Trumpas nori, jog karas Gazos Ruože būtų užbaigtas – tai, anot M. Rubio, reikštų įkaitų išlaisvinimą ir užtikrinimą, kad „Hamas“ nebebūtų grėsmė.
Tačiau derybos komplikavosi praėjusią savaitę, kai D. Trumpo administracija sužinojo apie Izraelio ataką Katare prieš „Hamas“ lyderius, kurie buvo susitikę aptarti naują JAV pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože.
M. Rubio pirmadienį taip pat pažadėjo Izraeliui toliau daryti „maksimalų spaudimą“ Iranui, kad šis negalėtų sukurti branduolinio ginklo.
„Prezidentas tęsia maksimalaus spaudimo kampaniją“, – žurnalistams sakė JAV diplomatijos vadovas, sakydamas, kad „maksimalus ekonominis spaudimas Iranui bus daromas tol, kol jie nepakeis kurso“.
