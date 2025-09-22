Maduro sako, kad nori kalbėtis su JAV

D. Trumpui adresuotas laiškas datuotas rugsėjo 6-ąja ir buvo išsiųstas praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Valstijos prie Venesuelos krantų dislokavo karo laivus ir surengė pirmąją iš kelių atakų prieš Venesuelos laivus, kuriais, kaip įtaria Vašingtonas, gabenami narkotikai.
Per pirmąjį išpuolį žuvo 11 žmonių, o po to, nepaisant N. Maduro laiško, kuriame jis prašė taikos, buvo surengti dar du smūgiai.
Laiške N. Maduro, kurio perrinkimą 2024 metų liepą opozicija ir didžioji dalis tarptautinės bendruomenės laiko nesąžiningu, atmetė kaip „visiškai melagingus“ JAV kaltinimus, kad jis vadovauja narkotikų karteliui „Cartel de los Soles“.
„Tai baisiausia melagiena, kuri buvo paleista prieš mūsų šalį, siekiant eskaluoti ginkluotą konfliktą, kuris padarytų katastrofišką žalą visam žemynui“, – teigiama laiške.
N. Maduro paragino D. Trumpą „dialogo ir supratimo būdu palaikyti taiką visame pusrutulyje“.
„Prezidente, tikiuosi, kad kartu galime nugalėti šias melagienas, kurios triukšmu užpildo santykius, kurie turėtų būti istoriniai ir taikūs“, – sakoma laiške.
N. Maduro tvirtino, kad jo šalyje narkotikų nėra ir kad tik 5 proc. kaimyninėje Kolumbijoje pagamintų narkotikų patenka į Venesuelos teritoriją.
„Labai svarbus faktas yra tai, kad šiais metais jau neutralizavome ir sunaikinome daugiau kaip 70 proc. to nedidelio procento, kuris bando kirsti tą plačią, daugiau kaip 2,2 tūkst. km ilgio sieną, kuria dalijamės su Kolumbija“, – sakė jis.
Kelios atakos
Išsiuntus laišką, JAV pajėgos Karibų jūros regione užpuolė dar du laivus, kuriais, Vašingtono teigimu, buvo gabenami narkotikai – vieną prie Venesuelos, o kitą – šiauriau, prie Dominikos Respublikos krantų.
Apie pastarąjį išpuolį pirmasis penktadienį pranešė pats D. Trumpas, nenurodydamas, kur tai įvyko, o sekmadienį jį patvirtino Dominikos Respublikos kovos su narkotikais agentūra ir JAV ambasada šioje šalyje.
Per šią ataką žuvo trys žmonės.
JAV aštuonių karo laivų ir branduolinio povandeninio laivo dislokavimas pietinėje Karibų jūros dalyje prie Venesuelos krantų ir 10 naikintuvų, išsiųstų į netoliese esantį Puerto Riką buvo plačiai pasmerktas Lotynų Amerikoje. Tai pakurstė baimes, kad Jungtinės Valstijos planuoja pulti Venesuelą.
Venesuela yra pasmerkusi „karinę grėsmę“, kuri jai esą iškilo JAV dislokavus laivus. Gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopesas penktadienį kalbėjo apie „nepaskelbtą karą“.
JAV dislokavimas taip pat sukėlė diskusijų dėl nužudymų teisėtumo – pagal JAV įstatymus prekyba narkotikais nelaikoma mirties bausmės vertu nusikaltimu.
Nors kovos su narkotikais operacijose įprasti veiksmai yra laivų užgrobimas ir įgulos sulaikymas, Jungtinės Valstijos laivus puola ir naikina.
