Maduro ir jo žmonai JAV pateikti kaltinimai dėl kankinimų

Sausį per neeilinį JAV kariuomenės reidą iš savo rezidencijos Karakase išgabentiems N. Maduro ir C. Flores Jungtinėse Valstijose jau anksčiau buvo pateikti kaltinimai prekyba narkotikais bei neteisėtu ginklų laikymu.
Naujame teismo dokumente nurodoma, kad jiedu papildomai kaltinami sąmokslu kankinti aukas, tarp kurių buvo ir JAV piliečių, laikytų Venesuelos areštinėse. Prokurorai pateikia detalius faktus apie kankinimus imituojant skandinimą, žaginimus bei mušimus.
Kankinimai esą buvo naudojami siekiant „įbauginti, persekioti ir neutralizuoti jų oponentus, be kita ko, vykdant pagrobimus“.
2022-aisiais Venesuelos pareigūnai, kaip teigiama, kankino amerikietį, kurį kaltino sąmokslu nužudyti N. Maduro.
„Šie kankinimai apėmė elektros šoką į rankas, kojas ir lytinius organus; dusinimą; mušimus; maisto ir vandens atėmimą bei priverstines medžiagos, sukėlusios (aukai) priepuolius, injekcijas“, – teigiama dokumente.
N. Maduro prezidentavimo laikotarpiu 2013–2026 metais žmogaus teisių gynimo organizacijos jį kaltino politinėmis represijomis siekiant išlaikyti valdžią.
„Šie papildomi kaltinimai atspindi šios administracijos pasiryžimą užtikrinti teisingumą kankinimų, narkoterorizmo ir organizuoto nusikalstamumo aukoms“, – tinkle „X“ pareiškė JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche'as.
FTB direktorius Kashas Patelis sakė, kad naujausi kaltinimai rodo Vašingtono įsipareigojimą „atsakomybei, teisinės valstybės principams ir JAV nacionalinio saugumo apsaugai“.
„Karo belaisvis“
N. Maduro ir C. Flores teismo procesas Niujorke numatytas kitų metų birželį, o šiuo metu jiedu laikomi Bruklino kalėjime.
JAV prokurorai teigia, kad N. Maduro naudojosi valstybės valdžia neteisėtai narkotikų kontrabandai remti bei apsaugoti ir sudarė sąjungą su karteliais, kad į JAV būtų gabenamos tonos kokaino.
N. Maduro atmetė jam iš pradžių pateiktus kaltinimus: sąmokslą vykdyti narkoterorizmą, sąmokslą importuoti kokainą, kulkosvaidžių ir naikinamųjų įtaisų laikymą bei sąmokslą juos laikyti.
Save jis vadino „karo belaisviu“ ir pareiškė, kad JAV kariuomenė jį pagrobė.
C. Flores taip pat neprisipažino kalta dėl sąmokslo importuoti kokainą, kulkosvaidžių ir naikinamųjų įtaisų laikymo bei sąmokslo juos laikyti.
Kaip rodo teismo medžiaga, ketvirtadienį jai taip pat buvo pateikti kaltinimai sąmokslu vykdyti narkoterorizmą.
Pora paprašė JAV teisėjo panaikinti jiems pateiktus kaltinimus, tvirtindami turintys suverenios šalies prezidento ir pirmosios ponios teisinę neliečiamybę.
Nuo pat N. Maduro sulaikymo viceprezidentė Delcy Rodriguez laikinai vadovauja Venesuelai, patirdama didžiulį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos spaudimą.
JAV energetikos bendrovės šiemet pasirašė virtinę kelių milijardų dolerių (eurų) vertės sandorių su Venesuela, kuri sutiko suteikti Jungtinėms Valstijoms didžiulės savo naftos išteklių dalies kontrolę.
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