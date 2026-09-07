Macrono sąjungininkai ragina kurti didžiąją koaliciją, kad įveiktų kraštutinius dešiniuo

Šį jų raginimą paskatino kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalė, pasiekta sekmadienį Saksonijos-Anhalto žemėje Vokietijoje. Per rinkimus šioje žemėje AfD laimėjo daugiausia balsų.
Buvęs Europos ministras Clement'as Beaune'as ir buvęs specialusis patarėjas Philippe'as Grangeonas, abu ištikimi E. Macrono šalininkai, artimi prezidentui, teigė, kad keturis kartus į prezidentus kandidatavusios Marine Le Pen pergalė neturėtų būti laikoma „iš anksto nulemta“.
„Pagrindinė mintis susiveda į vieną sakinį: 2027 m. niekas nelaimės ir nevaldys vienas“, – sakoma bendrame jų pareiškime, paskelbtame politikos žurnale „La Grande Conversation“.
Prancūzijoje vis labiau nerimaujama, kad didelis kandidatų skaičius atskies balsus ir nuosaikiosios jėgos pralaimės jau per pirmąjį ratą.
Tai atvertų kelią per antrąjį ratą varžytis M. Le Pen iš kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio sambūrio (RN) ir kraštutinių kairiųjų partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) lyderiui Jeanui Lucui Mélenchonui. Prognozuojama, kad laimėtų M. Le Pen.
Todėl E. Macronui artimas centristų blokas bei nuosaikūs kairieji ir dešinieji turėtų susivienyti į koaliciją, kol dar nevėlu, sakė jie.
„Privalome stengtis suburti koaliciją dar prieš prezidento rinkimus, užuot ekspromtu ją kūrę antrojo rato vakarą, pačiame įvykių įkarštyje“, – sakė jie.
Tokia koalicija, pasak jų, galėtų apimti įvairius politikus – nuo kairiajame sparne vilčių teikiančio buvusio apžvalgininko Raphaelio Glucksmanno iki dešiniųjų buvusio ministro Xavier Bertrand'o, nors ir be tradicinės dešiniosios Respublikonų partijos (LR), nukrypusios dar labiau į dešinę.
Centristų blokas ypač susiskaldęs. Buvę E. Macrono premjerai Edouard‘as Philippe‘as ir Gabrielis Attalis kelia konkuruojančias kandidatūras ir viešai riejasi.
„Marine Le Pen nebus nugalėta, jei nebus plačios koalicijos jau nuo pirmojo rato“, – sakė jie.
Jų teigimu, stipriausias kandidatas turėtų aiškiai išsiskirti visuomenės nuomonės apklausose, nors gali būti rengiami ir pirminiai rinkimai.
„Naujų alternatyvų kol kas nematyti. Jei tikrai manome, kad padėtis kritiška, turime veikti rimtai, kaip reikalauja padėtis“, – sakė jie.
„Tai vėl matome Vokietijoje– kraštutiniai dešinieji yra ant valdžios slenksčio. Negalime tęsti taip, kaip anksčiau“, – socialiniame tinkle X parašė C. Beaune'as, dabar einantis Prancūzijos strateginio planavimo komisaro pareigas.
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