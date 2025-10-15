Los Andželo apygarda paskelbė nepaprastąją padėtį

Priemonė, priimta balsų dauguma, skirta padėti suteikti tokias paslaugas, kaip nuomininkų apsauga ir kita pagalba nuo reidų nukentėjusiems asmenims.
Apygardos priežiūros tarybos narė Lindsey Horvath, pristačiusi nepaprastosios padėties paskelbimą, sakė, kad šis veiksmas leis apygardai paremti šeimas, destabilizuotas dėl ICE reidų ir JAV prezidento Donaldo Trumpo deportacijos politikos.
„Tai, kas vyksta mūsų bendruomenėse, yra nepaprastoji padėtis – ir Los Andželo apygarda ją taip ir traktuoja“, – sakoma L. Horvath pareiškime, kuriame ji priduria, kad „jau mėnesius šeimos gyvena grėsmės akivaizdoje, o darbuotojai išvežami iš darbo vietų“.
„Dabar apygardos departamentai galės veikti greičiau ir suteikti skubią pagalbą gyventojams, kuriems jos reikia“, – priduriama pareiškime.
Los Andželo apygardoje gyvena daugiau kaip 10 mln. žmonių, įskaitant daugiau kaip 3 mln. imigrantų, teigia apygardos priežiūros taryba.
Birželį Los Andželo apylinkėse kilo demonstracijos, reaguojant į griežtą D. Trumpo poziciją migrantų atžvilgiu ir deportacijos reidus. D. Trumpas tuo metu į pietinę Kaliforniją pasiuntė karius protestams malšinti.
Masinės nelegalių imigrantų deportacijos buvo pagrindinis D. Trumpo rinkimų kampanijos pažadas prieš jo perrinkimą.
